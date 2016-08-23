Der Tagesspiegel: Korku gerçek

Geçtiğimiz haftalarda art arda terör saldırılarının meydana geldiği Almanya'da

hazırlanan yeni sivil savunma konsepti medyaya sızdı. Bu hafta içinde kabinenin

görüşmesi beklenen yeni sivil savunma konseptinde geniş çaplı bir terör saldırısı

veya savaş durumu ihtimaline karşı halk evlerinde en az 10 gün yetecek miktarda

yiyecek ve 5 gün yetecek kadar içme suyu depolamaya çağrılıyor. Konu,

Berlin'de çıkan "Der Tagesspiegel"in yorum sütununa özetle şu ifadelerle

yansıyor:

"Korkunun bir ülkeyi ne hale getirdiği en iyi İsrail'de gözlemlenebiliyor. Her

süpermarketin önünde güvenlik görevlileri dikiliyor. Metal dedektörlerle

aranmadan otogarlara girilemiyor. Makineli tüfekli askerler parklardaki piknik

alanlarında devriye geziyor. Olağanüstü hal bu ülkede günlük hayatın bir parçası

olmuş. Ama burada dikkat edilmesi gereken önemli bir fark var. İsrail, düşman

ülkelerle çevrili durumda. Kurulduğundan beri 8 kere savaşmış. Radikal

İslamcılar tarafından düzenli olarak roket atışına tutuluyor. Filistinlilerin

saldırılarından ötürü bir tür Üçüncü İntifada döneminden geçiyor. Buna rağmen

İsrailliler hâlâ sakin sayılır. Almanya'da ise yalnızca korku gerçek. Tehdit için

aynı şeyi söylemek mümkün değil."

"Mannheimer Morgen" gazetesi, sivil savunma konsepti tartışmasına şu sözlerle

katılıyor:



"İçişleri Bakanı Thomas de Maizière tarafından hazırlanan yeni sivil savunma

konsepti, hiçbir şeyin kendiliğinden olmadığını, nahoş sürprizlere karşı en iyi

korumanın önceden yapılacak hazırlık olduğunu olduğunu ortaya koyuyor. Terör

saldırısı şart değil, elektrik şebekesine düzenlenecek bir hacker saldırısı da

kamu düzenini felç edebilir. Muhalefet parti temsilcilerinin eleştirdiği gibi bunun

korku ve panik yapmakla bir ilgisi yok. Tam tersine, güvenlik yasalarını sürekli

sertleştirerek vatandaşlarının özgürlük haklarını kısıtlayan bir devlet, aynı

zamanda her türlü kaza, facia ve saldırı senaryosuna hazırlık yaparak onları

korumalıdır."

İtalya Başbakanı Matteo Renzi, Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande ve

Almanya Başbakanı Angela Merkel'i ülkesinde ağırladı. Birliğin genel durumunu

görüşen üç lider, Birleşik Avrupa idealinin öncülerinden Altiero Spinelli'nin

Ventotene adasındaki mezarını ziyaret etti. Liderler daha sonra AB'nin

Akdeniz'de insan kaçakçılığını önlemek için oluşturduğu "Sophia" misyonunun

amiral gemisi Guiseppe Garibaldi'de bir basın toplantısı düzenledi. "Stuttgarter

Zeitung", İtalya zirvesi ışığında birliğin durumunu şu sözlerle yorumluyor:

"Birçok kişi AB'yi bürokratik ucube olarak görüyor. Brüksel'den uzanan yabancı

ellerin kendilerini yönettiğine inanıyor. AB politikalarının tepeden inme

belirlendiği görüşü, Britanya Adalarının da ötesinde yaygın bir taraftara sahip.

Merkel, Renzi ve Hollande üçlüsünün Garibaldi uçak gemisinde buluşmaları da

bu olguyu değiştiremeyecek. Temel konularda uzlaşma sağlasalar bile Avrupa'nın

krizi kulağa hoş gelen beyanatlarla atlatması mümkün değil. Ancak AB'ye

liderlik etmesi gereken Ventotene üçlüsü, tüm ortak açıklamalarının ötesinde,

birbirinden çok farklı hedeflere sahip."

"Fränkischer Tag", Rio Olimpiyatları'nı değerlendiriyor:

"Bazılarının tahmin ettiği kadar kötü olmadı. Rio'nun Pekin 2008 gibi el işi göz

nuru mükemmellikte ya da uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapma

tecrübesine sahip Londra 2012 gibi olmayacağı zaten bekleniyordu. Ancak

Copacabana ile Corcovado arasında geçen 17 günün ardından Rio'nun birçok

artısı ağır basıyor. Ve en önemlisi, bir terör saldırısı meydana gelmedi. Münih

1972'de yaşanana benzer bir kâbus tekrarlanmadı."