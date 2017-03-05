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Der Spiegel'in haberi: Ahmet Şık'ın absürt davası

"Bu dava, Erdoğan'ın yönetiminde Türkiye yargısının ne kadar değişken olduğunu ortaya koyuyor"

05 Mart 2017 10:48

Almanya’da yayımlanan Der Sipegel dergisi, Cumhuriyet gazetesi muhabiri Ahmet Şık’ın ‘PKK ve FETÖ propogandası yaptığı’ iddiasıyla tutuklanmasını “Gazeteci Ahmet Şık’ın absürt davası” başlığıyla haberleştirdi.

Haberde, "Türkiyeli araştırmacı gazeteci Ahmet Şık bir zamanlar karanlık Gülen tarikatının faaliyetlerini ifşa etmişti. Şimdi, bu hareketi üyesi olduğu iddiasıyla yargılanıyor. Bu dava, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yönetiminde Türkiye yargısının ne kadar değişken olduğunu ortaya koyuyor” ifadelerine yer verildi.

UNESCO Basın Özgürlüğü Ödülü kazanan Şık’ın, “dönemin başbakanı Tayyip Erdoğan’ın yardımıyla devlet kurumlarına sızan cemaatin, nasıl zenginleştiğini ve rakiplerine nasıl zulmettiğini anlattığı ‘İmam’ın Ordusu’ adlı kitabı nedeniyle 12 ay boyunca cezaevinde kaldığını” anımsatan dergi, altı yıl sonra yeniden demir parmaklıklar ardında olan Şık’ın bu kez Gülen propagandası yaptığı iddiasıyla tutuklu olduğuna dikkat çekti. Şık’ın ‘İmam’ın Ordusu’ isimli kitabının Gülen hareketine karşı davalarda kanıt olarak kullanıldığına dikkat çekilen haberde, “Fakat hükümet buna rağmen onu Gülen destekçisi olmakla suçluyor” denildi. Silivri Cezaevi’ndeki koşullara da dikkat çekilen haberde, Şık’ın cezaevi kütüphanesi dışındaki kitapları okumasına, birinci derece yakınları ve avukatı dışında kimseyle görüşmesine izin verilmediği belirtildi.

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