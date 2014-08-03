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Dünya

Der Spiegel: Erdoğan devletinde Türkiye özgür kalacak mı?

Alman politika dergisi Der Spiegel'in bu haftaki sayısı 'Erdoğan devleti' başlığını taşıyor

03 Ağustos 2014 19:04

Alman haftalık politika dergisi Der Spiegel yarın çıkacak yeni sayısında Başbakan ve Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan’ı taşıdı. Erdoğan’ın resmi ve ay yıldızla hazırlanan kapak Türkçe ve Almanca olarak “Der Staat Erdoğan – Erdoğan devleti” başlığını taşıyor.

10 Ağustos’ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri nedeniyle 16 sayfalık dosya haberin alt başlığında  “Türkiye özgür kalacak mı?” sorusu yer alıyor. Dergi iç sayfalarında da habere Almancanın yanı sıra Türkçe olarak yer verdi. 

Hürriyet’te yer alan habere göre, derginin giriş yazısında "Yeni padişah: Başbakan Erdoğan demokratik reformlarla çıktı yola, ancak eski dönemin seçkinleriyle ve Gezi Parkı direnişçileriyle mücadelesinde hükümdara dönüştü. Şimdi kendisini cumhurbaşkanı seçtirmek niyetinde. Despot mu olacak bu sefer de?" deniliyor.

Dergi, Erdoğan’ın seçim kampanyasına “İstiklal Savaşı” adını verdiği belirterek “Bu savaştaki ordusu da onu Cumhurbaşkanı yapacak seçmenleri” yorumunda bulunuyor.

 

 

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