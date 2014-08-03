Der Spiegel: İsrail, Kerry'i dinledi

Amerikan Ulusal Güvenlik Ajansı NSA’nın birçok dünya lideri ve önde gelen politikacıları dinlemesinin yankıları henüz sürerken, İsrail’in de ABD Dışişleri Bakanı John Kerry’i dinlediği iddia edildi.

Alman Der Spiegel dergisinin haberine göre, İsrail geçtiğimiz yıl İsrail ve Hamas arasında arabuluculuk görüşmeleri yapmak için bölgeye giden ABD Dışişleri Bakanı John Kerry’i dinledi. Derginin istihbarat kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Kerry’i İsrail’in dışında başka bir ülkenin gizli servisinin daha dinlediği yer alıyor.

Habere göre, arabuluculuk görüşmeleri sırasında kimi zaman normal telefonu kullanan Kerry, İsrail istihbaratı tarafından dinlendi ve görüşmelerdeki bilgiler taraflar arası görüşmelerde pazarlık unsuru olarak kullanıldı.

Der Spiegel’in iddiasına göre, ne İsrail ne de ABD dinleme skandalına ilişkin açıklama yapmasa da, İsrail Başbakanı Benjamin Netanjahu ile ABD Dışişleri Bakanı John Kerry’nin arası pek iyi değil.