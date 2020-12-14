Der Spiegel, "Yılın Kaybedeni"ni seçti: Donald Trump

T24 Dış Haberler

Almanya'nın en çok okunan haber dergilerinden Der Spiegel, ABD Başkanı Donald Trump'ı "Yılın Kaybedeni" seçti.

"Der Verlierer des Jahres" (Yılın Kaybedeni) başlıklı makalede yayının Washington Büro Şefi Roland Nelles ve Berlin muhabiri Ralf Neukirch, Trump'ı "Hiçbir zaman herkesin iyiliğini değil, her zaman kendi iyiliğini düşünen bir adam" olarak nitelendirdi.

Makalenin devamında, "Trump'ın yönetiminde hiçbir şey normal değil" ifadeleri yer alırken, yazarlar 3 Kasım seçim sonrası yaşananlarla ilgili olarak, "Yenilgiyi kabul etmiyor. Onun yerine hiçbir kanıt olmamasına rağmen geniş seçim usulsüzlüğünden söz ediyor" ifadelerini kullandı.

Nelles ve Neukirch, "Trump'ın başkanlığı başladığı gibi bitiyor; nezaketsiz ve onursuzca" değerlendirmesinde bulundu.

TIME, geçen hafta Trump'ı yenip Beyaz Saray'da görev yapmaya hak kazanan Joe Biden ve Kamala Harris'i "Yılın İnsanı" seçmişti.