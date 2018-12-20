Der Spiegel kurgu haber skandalı ile sarsıldı

Alman haber dergisi Der Spiegel’de ödüllü bir muhabirin birçok röportajında sahtekarlık yaptığı ortaya çıktı. Olayı kamuoyuna açıklayan dergi, tüm ayrıntıların ortaya çıkarılması için bir komisyon kurulacağını duyurdu.Almanya'nın saygın haber dergisi Der Spiegel, dergi içinde ağır bir gazetecilik skandalını ortaya çıkardı. Derginin internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, ödüllü bir muhabirin "kendi kaleme aldığı hikayelerde büyük ölçekte sahtekarlık yaptığı ve hayali kişiler hakkında haber yaptığı” saptandı. Genel yayın yönetmenliğinden yapılan açıklamada, "Bu muhtemelen ‘Spiegel'deki en ağır yayımcılık krizi” ifadesi kullanıldı. Derginin genel müdürü Thomas Hass da "herkesin sarsıldığını” kaydetti.

Der Spiegel, yedi yıldır dergi için çalışan, 1,5 yıldır da editör konumunda olan Claas Relotius'un yazdığı yaklaşık 60 haberin en az 14 tanesinin sahte bilgi ve kişiler üzerine kurulu olduğunu açıkladı. Dergi yönetimi, hayali haberler için okuyuculardan özür dilendi.

Der Spiegel yönetimi, sahtekarlık olayının ayrıntılarını ortaya çıkarmak için kurum içi ve kurum dışı uzmanlardan oluşan bir komisyon kurulacağını açıkladı. Derginin yardımcı genel yayın yönetmeni Dirk Kurbjuweit, "Şimdi kamuoyundaki yalan haber tartışmalarının bir parçası olacağız, bununla yüzleşmemiz gerek” şeklinde konuştu.

Almanya'nın en başarılı muhabirlerinden biriydi

Der Spiegel'in açıklamasında, muhabir-editör Relotius'un suçlamaları kabul ettiği ve istifa ettiği belirtildi. Dergi, açıklamada Relotius'un, yaptıklarından dolayı çok üzgün olduğunu ve büyük utanç duyduğunu aktardı ve gazetecinin, “Başarısız olma korkusuydu söz konusu olan. Başarısız olmamak için daha fazla bir şeyler yapmalıydım. Ben hastayım ve yardıma ihtiyacım var” sözlerine yer verdi.

Relotius, sahte bilgilerle beslediği ve hayali kişilere yer verdiği röportajları sayesinde son yıllarda Almanya’nın en başarılı gazetecilerinden biri konumuna gelmişti. Alman Muhabir Ödülleri'nde üç kez Yılın Röportajı, bir kez de Yılın Serbest Gazetecisi Ödülü alan Relotius, medya alanında başka birçok ödüle layık görülmüş, CNN tarafından 2014’te yılın gazetecisi seçilmiş, Forbes dergisinin medya alanında Avrupa’da 30 yaş altında en önemli 30 ismin arasında gösterilmişti. Gazeteciye ödül veren kurumlardan bazıları, ödülü geri aldıklarını açıkladılar.

Çalışma arkadaşının şüphesiyle ortaya çıktı

Vakanın, Relotius ile birlikte çalışan başka bir muhabirin şüphesi ve bu şüpheyi takiben yaptığı araştırmalar sonucu ortaya çıkarıldığı bildirildi. Dergi yönetiminden yapılan açıklamada, araştırma ve doğrulamanın güvenilirliğini yeniden sağlamak ve kurumun gazetecilik becerisine güveni yeniden tesis etmek için, iş akışlarının, dokümantasyon gerekliliklerinin ve kurumsal koşulların yeniden gözden geçirildiği kaydedildi. Ayrıca, kamuoyuna olayla ilgili olası bilgileri ve ipuçlarını rapor etmesi çağrısında da bulunuldu.

"Hitler Günlükleri'nden bu yana en büyük sahtekarlık vakası”

Alman Gazeteciler Sendikası (DJV) ise sahtekarlık olayını büyük üzüntü ve şaşkınlıkla karşıladı. "Sözde muhabir sadece Der Spiegel'e büyük zarar vermekle kalmayıp, gazeteciliğin inandırıcılığına da leke düşürdü” diyen DJV Başkanı Frank Überall, Relotius'un dergisine ve okurlarına karşı her türlü sorumluluk duygusundan yoksun olduğunun belli olduğunu vurguladı.

Alman Gazeteciler Birliği de, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, olayın muhtemelen "Sahte Hitler Günlükleri'nden bu yana gazetecilikteki en büyük sahtekarlık vakası” olduğunu belirtti.

Relotius'un Der Spiegel'de editör olmadan önce haber ve röportajlarının yayınlandığı "Cicero”, "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung”, "NZZ am Sonntag”, "Financial Times Deutschland”, "taz”, "Die Welt”, "SZ-Magazin”, "Die Weltwoche” ve "Zeit Online” gibi dergi, gazete ve internet platformlarının da skandaldan etkilenebileceğine dikkat çekiliyor.

dpa/AÜ,DÇÜ

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