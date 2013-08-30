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Yaşam

Der Spiegel: Kapalı Çarşı çökme tehlikesi ile karşı karşıya

'Birçok mağaza sahibi dükkânların içinde daha fazla alan açmak için izin almadan duvarları oyuyor'

30 Ağustos 2013 17:43

Alman Der Spiegel dergisi Kapalı Çarşı'nın çökme tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu yazdı. Dergide yer alan “İstanbul’daki Kapalıçarşı Çökebilir mi” başlıklı yazıda çökme tehlikesinin mağaza sahiblerinin dükkânların içinde daha fazla alan açmak için izin almadan duvarları oymalarından kaynaklandığı belirtildi.

Hasnain Kazım imzalı yazıda, her gün binlerce kişinin ziyaret ettiği çarşının çökme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu ve acilen bakımdan geçmesi gerektiğini belirterek şu ifadelere yer verdi: “Çarşının yönetimi birçok mağaza sahibinin dükkânların içinde daha fazla alan açmak için izin almadan duvarları oyduğunu, yıktığını hatta gizli bodrum katları açtığını ve binanın yapısına zarar vererek yıkımına zemin hazırladığını belirtiyor.” Çarşı yönetiminin yaptırdığı incelemeye göre, yüzlerce dükkân sahibinin duvarları yıktırması ya da oyması nedeniyle çatı her an çökebilir. Der Spiegel, yazıda bina yönetimine karşı çıkan esnafın restorasyonla ilgili görüşlerine de yer verdi. Kapalıçarşı’da dükkân sahibi Yunus “Bakım parasını bizim ödememizi istiyorlar. Ancak tüm masrafları bizim karşılamamız mümkün değil” diyerek yönetimi eleştirdi.

 

Çatılar anten dolu

 

3 yıldır gündemde olan Kapalıçarşı’nın restorasyonu ile ilgili Anıtlar Yüksel Kurulu rapor hazırlamış, dükkânların alanlarını genişletmek için tarihi binada tahribat yarattığı ortaya çıkmıştı. Su depoları, antenler, klimalarla çatının zarar gördüğü belirtilen raporda restorasyonun aciliyetine de yer veriliyor. Esnaf ise fikir birliğine varamıyor.

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