Der Spiegel: İmamoğlu, Erdoğan için tehlikeli olabilir; bugün belediye başkanı, yarın fazlası mı?

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Alman dergisi Der Spiegel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile yaptığı söyleşiye "Bugün belediye başkanı, yarın fazlası mı? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, Erdoğan için tehlikeli olabilir" başlığını attı.

Özlem Topçu ve Şebnem Arsu'nun söyleşisinin girişinde, "İmamoğlu bir siyasi yıldıza dönüştü ve bir sonraki seçimlerde Erdoğan için ciddi bir rakip olabilir" denildi.

Der Spiegel, İmamoğlu'nun ofisinde Türkiye'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bir vatandaşı dinlerken çekilmiş fotoğrafının da asılı olduğuna dikkat çekti. Yazıda İmamoğlu'nun geçmişte Atatürk'ün dinleyici tarafını gösterdiği için bu fotoğrafı sevdiğini söylediği hatırlatıldı.

Söyleşide sığınmacı krizine değinen İmamoğlu, "Göç dalgası, biraz da birçok zengin ülke sadece izlemekle yetindiği için bu kadar büyük bir hale geldi. Batı yeterince sorumluluk almadı. Türkiye'de sığınmacı krizi konusunda bir saydamlık sorunu var. Tüm taleplerimize rağmen hükümet bizimle yeterince veri paylaşmadı. Umarım gelecekte uluslararası kamuoyu bu insanların bir kez daha memleketlerinde yaşayabilmesi için çaba sarf eder" dedi. Der Spiegel bunun üzerine, "Sığınmacılar kendi ülkelerine mi dönmeli diyorsunuz?" diye sordu.

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"Tabii ki göçmenlerin evlerine dönmesi gerekiyor, ancak ben şu anda bunun olası olmadığını görecek kadar gerçekçiyim" diye yanıt veren İmamoğlu, "Bence gelecekte yapılabilecek bir plandan söz ediyorum. Kimse zorunda kaldığı için evinden uzakta yaşamayı sevmez" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, belediyede terör bağlantılı isimlerin çalıştığı ile ilgili iddialarla ilgili olarak, "İktidar İstanbul'dan sonra Türkiye'yi de kaybetmekten korkuyor; o yüzden bunları yapıyorlar. İncelenmekle ilgili bir problemimiz yok" dedi.

İmamoğlu, Der Spiegel'in "Selahattin Demirtaş 2016'dan bu yana terörizm suçlamalarıyla cezaevinde. Aynısının başınıza gelebileceğinden korkuyor musunuz?" sorusuna da, "Benim saklayacak hiçbir şeyim yok" yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili soruları "gündemimde değil" diyerek geçiştirdiği belirtilen İmamoğlu, "Erdoğan, neden İmamoğlu'ndan bu kadar korkuyor?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"İstanbul'u kazanarak kendi toprağını çalmışım gibi hissediyor. Öfke mi bilmiyorum. Bazen hayranlıkmış gibi geliyor. İstanbul AKP yönetiminde çok fazla boşa zaman harcadı. Bence benim şehir için yaptığım hizmetleri görünce hayranlık duyuyor".