Der Spiegel: Gülen ağının ürküten gücü

Alman Der Spiegel dergisi, Türkiye'deki son gelişmeleri değerlendiren haberinde Fethullah Gülen hareketinin Tayyip Erdoğan hükümetine karşı harekete geçtiğini iddia ederek "Gülen ağının ürküten gücü" ve "Abilerin intikamı" ifadelerini kullandı.

Der Spiegel'in son sayısında yayımlanan "Gülen ağının ürküten gücü" ve "Abilerin intikamı" başlıklarını taşıyan haberde, "Fethullah Gülen'in hükümete meydan okuduğu" ve büyük etkiye sahip olan hareketteki "abilerin" Başbakan RecepTayyip Erdoğan'ı iktidardan indirmek amacıyla harekete geçtikleri iddia edildi.

Dergiye açıklamalarda bulunan Orta Asya Kafkasya Enstitüsü uzmanlarından Gareth Jenkins, İstanbul merkezli son operasyonun arkasında Gülen hareketi mensuplarının olduğu şüphesini taşıdığını belirtirken, "Hareket, Erdoğan'ı yıldırmak istiyor. Dershanelerin kapatılmasını engellemeye çalışıyor" dedi.

Maximilian Popp imzalı haberde, Gülen hareketi mensuplarının emniyette ve yargıda önemli pozisyonlarda olduğu iddia edildi ve hareketin "devlet içinde devlet" haline geldiği eleştirilerine işaret edildi.

Hareketten ayrıldığı belirtilen ancak ismi verilmeyen üst düzey bir kişi, dergiye yaptığı açıklamada, bazı devlet görevlilerinin Gülen hareketindeki "abilerinden" talimat aldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Onlar bizim öğrencilerimizdi. Onları eğittik, destek verdik. Bu minnettar çocuklar resmi görevler üstlendiklerinde Gülen'e hizmet etmeye devam ediyorlar."

Haberde, Fethullah Gülen'in yaklaşık 20 yıl önceki bir konuşmasında takipçilerine "devletin kılcal damarlarına kadar sızın" dediği belirtilirken, Gülen'in daha sonra yaptığı açıklamada bu video mesajının manipüle edilmiş olduğunu söylediği anımsatıldı.

Der Spiegel'in haberinde, Wikileaks belgelerinde yer alan 2010 tarihli ABD Büyükelçiliği raporlarına da işaret edilerek, bu raporlarda Gülen hareketinden Türkiye'deki en güçlü İslamcı hareket olarak bahsedildiği yazıldı.

Dergi, Gülen hareketinin 140 ülkede okullara sahip olduğunu, dünya genelinde yaklaşık 8 milyon mensubu olduğunu yazdı ve bu grupla ilişkili aralarında banka, şirketler, hastaneler, televizyon kanallarının da bulunduğu kurum ve kuruluşların mali değerinin 15 ila 35 milyar avro arasında olduğunu iddia etti.

Der Spiegel, Gülen grubunun Almanya'da da faaliyet gösterdiğini, yaklaşık 15 dernek ile onlarca dershaneye sahip olduğunu, yalnızca Berlin'deki ışık evlerinin sayısının 24'ü bulduğunu öne sürdü.