Der Spiegel'den Halkbank dosyası; "Türkiye ekonomisini 2001 krizi gibi çökertebilir"

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Alman Der Spiegel dergisi, ABD'de "İran yaptırımlarının Halkbank aracılığıyla delindiği" suçlamasıyla süren davanın bugün düzenlenecek yeni duruşması öncesi bir dosya hazırladı. Haber için konuşan uzmanlar, Halkbank'ın suçlu bulunması durumunda "Türkiye ekonomisinin 2001 krizi gibi çökme tehlikesi taşıdığını" söyledi.

Şebnem Arsu, Maximilan Popp ve Alexander Sarovic imzalı haber, bugün duruşması görülecek Halkbank davasına ilişkin süreci değerlendirdi ve uzmanlardan davanın sonucuna dair öngörülere yer verdi.

Halkbank davası kapsamında ABD'de 28 ay tutuklu kaldıktan sonra Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü'ne getirilen Hakan Atilla, Der Spiegel'e yaptığı açıklamada "Ben masumdum. Haksız yere hapishanede geçirdiğim süreci unutmak istiyorum" dedi.