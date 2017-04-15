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Dünya
Deutsche Welle

Der Spiegel: Berlin saldırganı IŞİD'den emir aldı

Der Spiegel, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Almanya'ya Berlin saldırganı Amri'nin doğrudan IŞİD'den emir aldığını gösteren bilgi verdiğini yazdı.

15 Nisan 2017 15:05

Der Spiegel dergisinin haberine göre, Alman güvenlik yetkilileri Berlin'de Noel pazarına düzenlenen saldırının faili Anis Amri'nin IŞİD tarafından görevlendirildiği hakkında ocak ayında Birleşik Arap Emirlikleri'nden bilgi aldı.

Habere göre, Amri'nin takma adı Ebu Baraa el Iraki olan bir IŞİD militanından görev emri aldığı bildirildi. Söz konusu militanın terör örgütü IŞİD'in "dış operasyonlar sorumlusu” olduğu kaydedildi.

Der Spiegel, Alman Federal Başsavcılığı ve Federal Emniyet Teşkilatı'nın Birleşik Arap Emirlikleri güvenlik birimlerinden gelen bilgiyi "güvenilir” olarak nitelendirdiği belirtildi.

Anis Amri, 19 Aralık'ta bir tırı Berlin'deki Noel pazarında insanların üzerine sürerek 12 kişinin ölümüne yol açmıştı. Saldırıda 60'tan fazla kişi de yaralanmıştı.

"Amri IŞİD'in askeri”

Saldırı terör örgütü IŞİD tarafından üstlenilmiş ve radikal İslamcılar yayınladıkları bildiride Amri'yi "IŞİD'in askeri” olarak nitelendirmişti.

Tunuslu Amri, saldırıdan birkaç ay önce tehlikeli bir İslamcı olarak nitelendirilerek güvenlik birimlerince izlemeye alınmıştı.

© Deutsche Welle Türkçe

dpa/afp, BS/JD

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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