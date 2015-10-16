Der Spiegel: 2006 Dünya Kupası'nda FIFA İcra Kurulu üyelerine 6.7 milyon Euro rüşvet verildi!

Almanya'nın önde gelen haber dergisi Der Spiegel, Almanya'nın ev sahipliğini yaptığı 2006 Dünya Kupası için FIFA İcra Kurulu'ndan 4 üyeye 6.7 milyon Euro rüşvet verdiğini iddia etti.

Spiegel Dergisi'nin haberine göre 2006 FIFA Dünya Kupası için Almanya'da kurulan başvuru komitesi, o dönem Adidas şirketinin yönetim kurulu başkanlığını yapan Robert Louis-Dreyfus aracılığıyla 4 üyenin oylarını satın almak adına FIFA'ya 6,7 milyon Euro ödedi.



Organizasyon komitesi başkanlığını yapan Franz Beckenbauer'in ve Almanya Futbol Federasyonu (DFB) Başkanı Wolfgang Niersbach'ın da ödemeden haberdar olduğu öne sürülen haberde, Louis-Dreyfus'un bu parayı Dünya Kupası'nın nerede yapılacağının karar verildiği 6 Temmuz 2000'den önce Almanya'nın başvuru komitesine gizli bir şekilde ödünç verdiği ifade edildi. Haberde bu paranın, ne başvuru komitesinin ne de Dünya Kupası'nın Almanya'ya verildikten sonra oluşturulan organize komitesinin bütçesinde yer aldığı bildirildi.



Bu para sayesinde, 24 kişilik FIFA İcra Kurulu'ndaki 4 Asyalı temsilcinin Temmuz 2000'de Almanya lehine oy kullandığı iddia edilirken, Yeni Zelandalı Charles Dempsey'in de sürpriz bir şekilde oy vermemesinden dolayı Almanya'nın oylamayı 12-11 kazandığı aktarıldı. Louis-Dreyfus'un 2006 FIFA Dünya Kupası düzenlenmeden 1,5 yıl önce ödünç verdiği 6,7 milyon Euro'yu geri istediği vurgulanan haberde, Beckenbauer ve Niersbach'ın bu parayı geri ödemek için yollar aradığı kaydedildi.



Gizli belgelere göre 6,7 milyon Euro'nun, Berlin'de planlanan ancak daha sonra iptal edilen FIFA açılış galasının giderleri için FIFA'nın Cenevre'deki hesabına ödendiği iddia edildi. Bu paranın daha sonra FIFA tarafından Louis-Dreyfus'un Zürih'teki hesabına gönderildiği ileri sürüldü.



Hayatta olan söz konusu Asyalı üyelerden 3'ünün derginin açıklama talebini cevapsız bıraktığı da belirtildi.