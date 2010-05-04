Depresyonun tedavisi mümkün

T24-



Amerika Gıda ve İlaç Kurumu (FDA), 2008 yılında TMS yöntemine yeşil ışık yakmıştı. Bununla birlikte çok sayıda doktor yöntemin başarısı konusunda kuşkusunu dile getirmişti.



TMS yöntemiyle, beyne şok manyetik uyarılar gönderilerek, beynin önceki sağlam durumuna dönmesi amaçlanıyor. Tedavi, 37,5 dakikada 3 bin atış veren bir elektromanyetik bobinin beynin sol tarafındaki ruh halini düzenleyen serebral şebekeleri uyarma işlemi olarak tanımlanıyor.

Söz konusu yöntemle ilgili araştırmayı kaleme alan Doktor Mark George, yaptıkları araştırmanın, yöntemle ilgili tartışmalara son vereceği görüşünü dile getirdi. George, "Artık TMS yöntemini başka psikiyatrik rahatsızlıkların tedavisi için geliştirmeye devam edebiliriz" diye konuştu.



TMS yöntemi, araştırmaya göre güvenli bir şekilde bir doktor muayenehanesinde uygulanabilir ve bu tedavi yönteminin elektroşok gibi daha ağır tedavi yöntemlerinden çok daha az yan etkisi var. Araştırma, TMS'nin yan etkilerinin baş ağrısı ve göz kasılması olduğunu belirtiyor.



Araştırmacılar, hastane ortamında, TMS yönteminin iki safhada 190 kişide denendiğini ve bu kişilerden yaklaşık yüzde 30'unu depresyondan kurtulabildiğini kaydetti.



TMS ile ilgili araştırmayı finanse eden Amerikan Ulusal Ruh Sağlığı Enstitüsünün Müdürü Thomas Insel, TMS'nin ilk beklentilere tam cevap vermemiş olsa bile, bu yöntemin kişide ağır sarsıntılara yol açabilen diğer yöntemlerin yerini alabileceğini ve en azından başka tedavi yöntemlerine cevap vermeyen depresyon hastalarında uygulanabileceğini söyledi. AA