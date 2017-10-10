T24 LogoT24 Logo
Dünya

Depresyonun küresel ekonomiye maliyeti 1 trilyon dolar

Hilal Sarı /  İstanbul, 10 Ekim (DHA) –  Dünya Sağlık Örgütü (WHO) her yıl 10 Ekim olarak kabul ettiği Dünya Akıl Sağlığı Günü’nde depresyon ve endişe bozukluğu gibi ruhsal bozuklukların küresel ekonomiye her yıl 1 trilyon dolara mal olduğunu açıkladı

10 Ekim 2017 19:04

Hilal Sarı /  İstanbul, 10 Ekim (DHA) –  Dünya Sağlık Örgütü (WHO) her yıl 10 Ekim olarak kabul ettiği Dünya Akıl Sağlığı Günü’nde depresyon ve endişe bozukluğu gibi ruhsal bozuklukların küresel ekonomiye her yıl 1 trilyon dolara mal olduğunu açıkladı.
WHO tarafından yapılan çalışmaya göre dünya genelinde bugün 300 milyondan fazla insan depresyondan mustarip ve iş göremezlik nedenlerinin en başında depresyon geliyor. WHO verilerine göre 260 milyondan fazla kişi ise endişe bozukluğu yaşıyor. Bu insanların bir çoğunda ise depresyon ve endişe bozukluğu birlikte görünüyor.
Bu yıl Dünya Akıl Sağlığı Günü’nün teması \"İş yerinde akıl sağlığı\" olarak belirlendi. İş yerinde akıl sağlığını destekleyen ve ruhsal bozukluğu olan çalışanları destekleyen politikaların sadece çalışan sağlığında değil iş faaliyetlerinin verimliliğinde de artış sağladığı aktarıldı.
WHO’nun verdiği bilgilere göre olumsuz bir iş ortamı ise fiziksel ve ruhsal sorunlara yol açabilir, zararlı uyuşturucu madde ve alkol kullanımına neden olabilir ve verimi düşürebilir.
WHO her yıl akıl sağlığı rahatsızlıkları konusunda farkındalık yükseltmek için farklı çalışmalar yürütüyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Hilal SarıEkim DHADünya SağlıkWHOEkimDünya Akıl Sağlığı GünündeBuDünya Akıl Sağlığı GünününWHOnun

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24