Depresyonu ilaçsız yenin

Women's Health dergisnin kasım ayı sayısında yer alan bir araştırmaya göre; antidepresan hap kullanan her dört kişiden biri, aslında sadece moral bozukluğu yaşıyor ve ihtiyacı yokken ilaç alıyor.Araştırmayı yapan ekipten Dr. Jerome Wakefield; hastalarına antidepresan veren doktorların çoğunun sadece genel semptomlara bakarak hareket ettiğini, hastanın ruhsal durumunu dikkate almadığını söylüyor. Wakefield, yakın zamanda çok sevdikleri birini kaybeden insanlara bu tür haplar vermenin doğal olduğunu ancak ayrılık ya da boşanma gibi bir sıkıntısı olanlara ilaç yerine duygusal destek vermek gerektiğini dile getiriyor. Dr. Wakefield, moral bozukluğu yaşayanlara ilaç almadan önce bir terapistle konuşmalarını öneriyor.