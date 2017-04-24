"Depresyondayken burun yaptırmayın!"

Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Akın Yücel, Türkiye’de en sık yapılan estetik ameliyatının 'burun' olduğunu söyledi. Prof. Yücel uyarıda bulunarak “Aldatılma, boşanma gibi duygusal travmalardan hemen sonra, depresyondayken, bir başkasına tepki olarak ameliyat kararı alınmamalıdır” dedi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Yücel, Türkiye'de “Birçok Avrupa ülkesinden daha ucuza, daha kaliteli hizmet sunuluyor. Özellikle Almanya, İngiltere, Hollanda, İsviçre, Belçika, Bulgaristan olmak üzere çeşitli Avrupa ülkelerinden, Ortadoğu, Arap ve Orta Asya ülkelerinden ve Rusya’dan çok sayıda hasta geliyor” dedi.

İyi estetik anlaşılmaz

18 yaş altına estetik ameliyat yapmadıklarını anımsatan Yücel, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ancak sorun ağır psikolojik ya da bedensel sıkıntılara yol açıyorsa ve organ gelişimini tamamladıysa, aile onayı alınmak şartıyla, daha erken yaşlarda ameliyat yapılabilir. Kızlarda, ergenliğe girmelerinden 3-5 yıl sonra yüz gelişimi tamamlanır. Bu nedenle daha erken yaşlarda yapılabilir, ancak erkeklerde 18 yaşını beklemek daha doğru olacaktır. Burun estetiği için ideal yaş aralığı için net bir süre yoktur. Hastaların büyük bölümü 18-30 yaş aralığında. Burun ameliyatı olmayı planlayan kişinin öncelikle ameliyat kararından emin olması gerekir. Bir başkasının zorlamasıyla ya da başka birisini memnun etmek için estetik ameliyat olunmaz. Aldatılma, boşanma gibi duygusal travmalardan hemen sonra, depresyondayken, bir başkasına tepki olarak ameliyat kararı alınmamalıdır. Yapılan ameliyatın geri dönüşünün olmadığı iyi anlaşılmalı ve doğru hekim seçilmelidir. Gerçekten de, iyi yapılmış bir burnun ameliyatlı olduğunu anlamamalı, ancak güzel bulmalıyız.”