Depresyondaki kadınlar ağlıyor, erkekler aldatıyor

Ekonomik kriz depresyonu artırdı. Her 10 erkekten ve her 5 kadından biri, yaşamı boyunca bir kez depresyon geçiriyor. Uzmanlara göre depresyona giren kadınlar bol bol gözyaşı dökerken, erkekler de 'risk taşıyan' cinsel ilişkilere girebiliyor.



Depresyon Dünya Sağlık Örgütü tarafından en sık görülen dördüncü hastalık olarak tanımlanıyor. Ama araştırmalar, yakın zamanda depresyonun soğuk algınlığının ardından en çok rastlanan hastalık olacağını gösteriyor.



* Araştırmalara göre; kadınlar depresyona erkeklerden iki kat fazla yakalanıyor. Uzmanlar bunu; adet, gebelik, menopoz gibi kadının hormonal değişimlerine bağlıyor.

* Ancak verilere göre erkeğin depresyonu çok daha uzun sürüyor ve çok daha tehlikeli oluyor.

* Psikolog Aylin Sezer, Türk erkeğinin, depresyonu, bir zayıflık göstergesi olarak kabul ettiğini, bu nedenle de doktora gitmediğini söylüyor.

* Sezer'e göre kadınlar ve erkekler depresyonu farklı şekilde yaşıyor. Kadınlar bu dönemde çok üzüntü duyuyor, içine kapanıyor, bol bol gözyaşı döküp ağlıyorlar.



Erkekler daha çok alkol kullanıyor



* Erkekler ise bu durumda öfke duyuyor, kendine güveni azalıyor, aşırı sinirlilik veya sinir patlamaları yaşıyor.

* Erkekler, kendilerini kötü ve güvensiz hissettikleri zaman çevresinden yardım istemiyor.

* Erkeklerde alkol kullanma oranı artıyor. Riskli davranışlara giriyorlar. Riskli sporlar yapıyorlar, riskli cinsel ilişkilere giriyorlar ya da işlerine aşırı yöneliyorlar.

* Depresyondaki hastaların yüzde 20'si intihar girişiminde bulunabiliyor.

* Depresyondaki kadın daha fazla intihara teşebbüs ediyor.

* Ancak depresyon intiharlarının ölümle sonuçlanma oranı erkeklerde dört kat daha fazla, bu yüzden daha tehlikeli.



Eşleri işsiz olan kadınlar daha yatkın



* Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nden Psikiyatrist Doç. Dr. Timuçin Oral, global krizin depresyonu tetiklediğini söylüyor. İşsiz kalan erkekler ve eşleri depresyondan ailece etkileniyorlar.

* Türkiye'de yapılan ve doğum sonrası depresyon risklerini araştıran bir çalışmaya göre; eşleri işsiz olan kadınların depresyona daha yatkın olduğu görülüyor.

* Hamilelik depresyonu, özellikle eşleri işsiz kalan kadınları vuruyor.



Doktora ağrılar olunca başvuruluyor



* Sürekli mutsuzluk ve isteksizlik hali gibi şikâyetler, ruhsal bir hastalık olan depresyonun belirtileri olarak kabul ediliyor.

* Doç. Dr. Timuçin Oral'a göre hastalar genel olarak psikolojik belirtilerle değil, depresyonun yol açtığı bedensel belirtilerle hekime başvuruyorlar.

* Depresyondaki hastaların yüzde 95'i ağrı çekiyor.

* Halsizlik, uyku problemleri gibi şikâyetlerle doktora başvuruyorlar.

