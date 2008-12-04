Depresyondaki kadın sekse daha düşkün

Avustralya'nın Melbourne kentinde düzenlenen 'Uluslararası Ruh Sağlığı Konferansı'nda ele alınan konuda, depresyondaki kadınların, seks yaparak kendilerimi daha iyi hissettikleri anlatıldı.Araştırmaya başkanlık yapan Dr. Sabura Allen, depresyondaki kadınların genelde kendilerini yalnız hissettiklerini ve bu sebeple, ruh sağlığı yerinde olan kadınlara göre daha fazla seks yapmak istediklerini söyledi.Allen,"İnsanlar depresyona girdiklerinde kendilerini yalnız ve güvensiz hisseder. Kadınlar, erkek arkadaşlarının kendilerine ilgi göstermediği hissine kapılır ve normalden daha seksi olmaya çalışırlar. Cinsel ilişkiye girdikleri zaman da kendilerini güvende hissederler" diye konuştu.Depresyona giren ve erkek arkadaşı olmayan kadınların, yine erkek arkadaşı olmayan ancak ruh sağlığı yerinde olan kadınlara göre daha istekli olduğuna dikkat çeken Dr. Allen, uzun bir çalışmanın sonucunda bu bulgulara ulaştıklarını söyledi.Dr. Allen ve ekibinin çalışması, İngiltere Tıp Dergisi'nde de yayımlandı.