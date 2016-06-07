Depresyona kan testi ile doğru ilaç

İngiltere'de bilim insanları, doktorların depresyon hastalarına doğru ilacı vermesine yardımcı olacak bir kan testi geliştirdi.

Doktorlar halen hasta için en iyi depresyon ilacını deneme yanılma yöntemiyle bulmaya çalışıyor.

İlk ilaçlar çoğu zaman işe yaramıyor, tedavide zaman kaybı olabiliyor.

Londra'daki Kings College Üniversitesi'nden araştırmacılar, bir kan tahlili ile en doğru tedaviyi belirlemenin mümkün olacağını söyledi.

Buna göre tahlil sonucunda kanında iltihap bulunan depresyon hastalarına, tedavinin başından itibaren daha etkili ilaçlar verilmesi gerekli.

Gerçek hayatta testin ne kadar işe yaradığını görmek için daha fazla sayıda hasta üzerinde denenmesi gerektiği belirtiliyor.

Araştırmacılar şimdiye dek sadece 140 depresyon hastası üzerinde test yaptı.

İltihap ilacın etkisini azaltıyor

Neuropsychopharmacology Dergisi, yeni testin yıllar süren araştırmaların ürünü olduğunu belirtiyor.

Araştırmada, kan tahlilinde iltihap (inflamasyon) belirtisi görülen hastalarda, SSRI ve trisiklik antidepresan şeklinde yaygın kullanılan klasik ilaçların etkili olmadığı tespit edildi.

İltihabın vücudun strese karşı bir tepkisi olduğu ancak ilaç tedavisinin etkisini azalttığı sanılıyor.

Araştırma ekibinin başında bulunan Prof Carmine Pariante hastaların üçte birinde bu türden iltihap belirtilerinin görülebileceğini, bu kişilerde hemen daha etkili ilaçların kullanılması gerektiğini belirtiyor.

Depresyon ilaçları güvenli, ancak yan etkileri olan ilaçlar.

Prof Pariante, "Gerekli olmadıkça hastaya çok sayıda ilaç vermek istemiyoruz, ama kendilerini en kısa zamanda daha iyi hissetmelerini de hedefliyoruz" dedi.

Araştırmacılar, antidepresanla birlikte iltihap giderici ilaç kullanmanın işe yarayıp yaramadığını inceliyor.

Fakat hastaların doktora danışmadan bu tür ilaçları kendi başına kullanmaması konusunda uyarıda bulunuyorlar.

Uzmanlar ayrıca depresyonun sadece ilaçla tedavi edilmediğini, farklı kişilerde farklı tedavilerin uygulanabileceğini belirtiyor.

Hastanın durumuna göre ilaç tedavisi, terapi ya da ikisi birden gerekli olabiliyor.

Depresyon hastalarının kendilerini fiziksel ve sosyal olarak meşgul edecek şeylerle uğraşması da öneriliyor.