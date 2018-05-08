Depresyona girdi, yıllarca evden çıkmadı, 6 dil öğrendi

İzmit'te ikamet eden 29 yaşındaki Gamze Gazeteci'ye, 2011'de 'depresyon' tanısı konuldu. O günden sonra hayatının değiştiğini söyleyen Bilecik Üniversitesi Turizm Rehberliği Bölümü mezunu Gazeteci, yıllarca evden çıkmayarak bu süreçte kendi kendine 6 dil öğrendiğini ifade etti.

Habertürk'ten Caner Aktan'ın haberine göre turizm bölümünde okuduğu için yabancı dil bilmesi gerektiğini belirten ve depresyon tanısının ardından yıllarca evden dışarı çıkmadığını söyledi.

Gazeteci, “Depresyona girdikten sonra yabancı dillere ilgim arttı. Kendi kendime 6 dil öğrendim. Yabancı dil kitaplarını kaynak olarak kullandım. İngilizce, Rusça, İspanyolca, Flemenkçe, İtalyanca’yı ileri seviyede, Korece’yi ise başlangıç seviyesinde konuşabiliyorum. Hedefim 20 dil. Depresyon seviyemde azalma yaşandı. Yeteneklerimi keşfettim. Şimdi öğrencilere özel ders veriyorum” diye konuştu.