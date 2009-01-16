Depresyon yararlıymış!

Depresyonun, insanları daha güçlü ve hayatın zorluklarına karşı daha hazırlıklı hale getirebileceği belirtildi



ABD’deki New York Üniversitesi’nden Profesör Jerome Wakefield, New Scientist dergisinde yayımlanan makalesinde, depresyonun sanıldığı gibi insanların hayatlarını daha iyi hale getirmek için motivasyondan mahrum bırakan bir hastalık olmadığını yazdı.



Üzgün bir dönem geçirmenin hastaları daha güçlü hale getirebileceğini belirten Wakefield, üzülmenin insanlara hatalarından ders almayı öğrettiğini söyledi.



