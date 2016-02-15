Depresyon tedavisinde sanal yöntemler işe yarar mı?

Londra Üniversitesi’nde yürütlen bir araştırmaya göre, depresyon hastalarının kendilerini gerçek hayattaki boyutlarına göre ekrana yansıtılan temsili görüntüleri kişinin depresyonuna tedavi olabileceğini ortaya çıkardı.

BBC Türkçe’nin haberine göre, Londra Üniversitesi tarafından yürütülen araştırmanın sonucu British Journal of Psychiatry Open adlı dergide yayımlandı.

Araştırmaya, depresyon tedavisi görmekte olan ve yaşları 23 ile 61 arasında değişen 15 kişi katıldı.

10'u kadın olan hastaların başına projeksiyon cihazı takıldı.

Hastaların, kendilerini gerçek hayattaki boyutlarında yetişkin olarak gösteren ve her hareketlerini aynen tekrar eden temsili görüntüleri, bir başka deyişle avatar'ları bu cihaza yansıtıldı.

Bir köşede de ağlayan bir çocuk avatarı gösterilerek bu çocuğu teselli etmeleri istendi.

Hastalar bu çocuğu teselli ederken söyledikleri sözler kaydedildi.

Bu aşamada roller değiştirilerek bu kez çocuk avatar, hastaların hareketlerini tekrar etmeye başladı ve yetişkin avatar'ın daha önce onu teselli için söylediklerini işitti.

Hastalar, bu şekilde 45 dakika süren üç seansa katıldı.

Araştırmaya katılan 15 hastadan 9'unda depresyon düzeyinin azaldığı belirlendi.

Araştırma sonuçlarını kaleme alanlardan Prof. Chris Brewin, bu deneyimin etkisinin bir ay kadar sürdüğünü belirtiyor.

Sonuçların umut verici olduğunu belirten Prof. Brewin, hastaların "çok etkileyici" buldukları bu yöntemin amacını şöyle anlatıyor:

"Anksiyete ve depresyonla boğuşanlar, hayatlarında bir şey yolunda gitmeyince, kendilerini çok aşırı suçluyor. Bu araştırmada çocuğu teselli ederken gösterdikleri şefkat dolaylı olarak kendilerine yöneliyor. Amaç, kendilerine daha şefkatle yaklaşmaları ve çok fazla eleştirmemeleri."

Prof. Brewin ile birlikte raporu yazan Prof. Mel Slater da bu tekniği geliştirip, daha büyük ve kontrollü bir grup üzerinde denemek istediklerini söyledi.