Depresyon sebebiniz kilolarınız olabilir

Aslında kilo özellikle kadınlar için depresyon nedeni sayılacak kadar ciddi bir problemdir. REEM Nöroloji Merkezi uzmanlarından Dr. Mehmet Yavuz, kilo kontrolünün kadınlarda depresyonu tetikleyen bir unsur olduğunu belirtiyor.



Dr. Mehmet Yavuz, kilolu olup da "ben kendimle barışığım" diyenlerin çoğunun gerçeği yansıtmadığını ifade ediyor. Kilo almanın depresyona neden olabileceği gibi depresyonda olmanın da kilo almayı beraberinde getirebileceğini belirten Yavuz, kilo almanın muhtemelen artan stres veya duygusal bir aksaklık sonucu ortaya çıkacağını dile getiriyor. Dr. Yavuz, yemek yemenin birçok kadın için hem rahatlama hem de kızgınlık kaynağı olabileceğini, spor yapmaktan kaçan ve kilo almaya başlayan bir kadının mutlaka kendini sorgulaması gerektiğini anlatıyor.



Yavuz, durumun kısa bir süre sonra kısırdöngüye dönüşeceğini ve kilolu olma gerçeğine daha fazla yemek yiyerek karşılık verip spor yapmaktan kaçınarak kiloların alıp başını gidebileceğini vurguluyor. Depresyon sonucu kilo alan bayanların antidepresan konusunda dikkatli olmaları gerektiğini söyleyen Yavuz, depresyon nedeniyle ilaç kullanan kişilerin kilolarını sıkı takip etmeleri gerektiğini vurguluyor.

