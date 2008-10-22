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Sağlık

Depresyon hastalarına alternatif tedavi müjdesi

Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), mevcut ilaçların etkili olmaması halinde ciddi depresyonların tedavisinde elektromanyetik beyin stimülatörünün kullanılmasına onay verdi.

22 Ekim 2008 03:00

Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), mevcut ilaçların etkili olmaması halinde ciddi depresyonların tedavisinde elektromanyetik beyin stimülatörünün kullanılmasına onay verdi.

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Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) sözcüsü Scott McFarland, bu onayın aslında 7 Ekim'de verildiğini, ancak basınla paylaşılmadığını belirttiği açıklamasında, “Transcranial magnetic stimulation” ya da TMS olarak anılan bu sistemin Amerikan Neuronetics şirketi tarafından geliştirildiğini ve ameliyat ya da anestezi gerektirmediğini kaydetti.

TMS, beynin depresyonla alakalı bölgesinde, nöronları -beyin hücrelerini- uyaran yüksek yoğunlukta elektromanyetik atışlar üretiyor. Süreç 40 dakika alıyor ve bir psikiyatr tarafından muayenehanede uygulanıyor. Tedavi genellikle 4 ila 6 haftalık dönemde günlük olarak yapılıyor.

Chicago Rush Üniversitesi psikiyatri profesörlerinden Dr. Phil Janicak da FDA’nın onayını almak için şirket tarafından yapılan bir klinik deneyde, NeuroStar TMS’nin istatistiksel ve kliniksel tedavi etkilerinin gösterildiğini anlattı.

Dr. Janicak, “Bu tedaviden, kilo almak ya da cinsel işlev bozuklukları gibi sistematik yan etkileri olmadan sonuç alınıyor” ifadesini de kullandı.

Michigan Üniversitesi Depresyon Merkezi Müdürü ve psikiyatri profesörü Dr. John Greden de dünyada antidepresanlarla tedavi edilen milyonlarca hastanın yarısından fazlasının semptomlarında bir iyileşme sağlanmadığını belirttiği açıklamasında, “Bu tedaviyle NeuroStar TMS, bu tür hastalara yeni bir alternatif sunuyor” diyor.

(AA)

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