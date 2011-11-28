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Sağlık

Depresyon gençlerin kalbini yoruyor

Amerika'da yapılan araştırmaya göre depresyon, 40 yaş altındaki erkeklerde kalp krizinden ölme riskini 3,5 kat, kadınların ise 14,5 kat artırıyor. Yani depresyon en çok kadın kalbini v

28 Kasım 2011 02:00


T24 - Amerika'da yapılan araştırmaya göre depresyon, 40 yaş altındaki erkeklerde kalp krizinden ölme riskini 3,5 kat, kadınların ise 14,5 kat artırıyor. Yani depresyon en çok kadın kalbini vuruyor.


Amerikalı bilim insanları, sonuçları ntvmsnbc'nin Psychiatry dergisinde yayımlanan araştırmaya dayandırdığı habere göre, yaşları 17 ile 39 arasında değişen, kalp rahatsızlığı bulunmayan 7600 kişinin sağlık verilerini 15 yıl takip etti.


Deneklerin yüzde 7'sine depresyon teşhisi konuldu, yüzde 5,5'inin daha önce intihar girişiminde bulunduğu tespit edildi.

15 yıl içerisinde depresyon geçirenlerin kalp rahatsızlığı sonucu ölüm oranı, depresyon geçirmeyenlere göre 2,5 kat fazla çıktı. Bu oranın, daha önce intihar girişiminde bulunmuşlarda 3,2 kat olduğu görüldü.


Ölümcül kalp krizi riskinin ise depresyon geçirenlerde 4 kat fazla, intihar girişiminde bulunmuşlarda 7 kat fazla olduğu belirlendi.


Araştırma, depresyon geçiren veya intihar girişiminde bulunan kadınların kalp krizi sonucu ölme ihtimalinin diğer kadınlara göre 14,5 kat, erkeklerde bu oranın 3,5 kat olduğunu gösterdi.


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