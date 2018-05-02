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Sağlık

Depresyon fiziksel bir hastalık mı?

Vücuttaki yüksek orandaki iltihaplanmanın, kanser, diyabet ve iltihaplı romatizma gibi kronik hastalıklara yol açtığı biliniyor

02 Mayıs 2018 13:39

Cambridge Üniversitesi profesörlerinden Edward Bullmore, sanıldığının aksine, depresyonun zihinsel değil, fiziksel bir hastalık olduğunu öne sürdü.

Depresyonun vücutta meydana gelen enflamasyon (iltihaplanma) ile ilişkili olduğunu belirten Prof. Bullmore, hastalığa karşı farklı bir yaklaşım geliştirilmesi gerektiğini kaydetti. Hürriyet'te yer alan habere göre el kesildiğinde meydana gelen kızarıklığın bu duruma örnek olduğunu belirten Prof. Bullmore, iltihapların bedenin savunma mekanizmasının bir sonucu olarak ortaya çıktığını ve faydalı olduğunu ancak aynı zamanda bazı sağlıklı hücrelerin ölümüne de neden olduğunu bildirdi.

Vücuttaki yüksek orandaki iltihaplanmanın, kanser, diyabet ve iltihaplı romatizma gibi kronik hastalıklara yol açtığı biliniyor.

Öte yandan, serotonin yetersizliğinden kaynaklandığı düşünülen ve bunu arttıran antidepresanların birçok yan etkisinin olduğu ve depresyonun kalıcı tedavisinde işe yaramadığı ise günümüzde bilinen bir gerçek.

Eğer Prof. Bullmore’un teorisi doğrulanırsa, basit enflamasyon giderici ilaçlar depresyon tedavisinde kullanılabilecek.

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depresyonfizikselEdward BullmoreCambridge Üniversitesihaber

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