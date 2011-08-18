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Sağlık

Depresyon felci tetikliyor

Çağımızın en tehlikeli hastalıklarından biri olarak gösterilen depresyonun felci tetiklediği ortaya çıktı.

18 Ağustos 2011 03:00



 T24  -Çağımızın en tehlikeli hastalıklarından biri olarak gösterilen depresyonun bir rahatsızlığı daha tetiklediği ortaya çıktı.


Harvard Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma tıbbi geçmişinde depresyon bulunanların, hiç depresyon geçirmeyenlere göre yüzde 29 daha fazla felç riski altında olduğunu ortaya koydu.


54 ile 79 yaşları arasındaki 50.574 kadın üzerinde yapılan araştırmaya göre depresyon süresince anti depresan ilaç kullanan kadınlarda bu risk yüzde 39 daha da fazla.


Kadınlarda depresyonun erkeklere oranla iki kat daha fazla olduğu daha önce yapılan araştırmalarda bulunmuştu. Bu araştırmayla daha önce kardiyovasküler hastalıklarla ilişkilendirilen depresyonun artık felçle bağlantısı da ortaya çıktı.



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