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Sağlık

Depresyon baba mirası!

Uzmanlar, babaları depresif olan çocukların da benzer bir sonucu beklediğini söylüyor.

05 Mayıs 2009 03:00

Çocukların büyümesinde babaların daha etkin roller oynaması, uzmanları bu alanda araştırma yapmaya itiyor. Uzmanlar, babaları depresif olan çocukların da benzer bir sonucu beklediğini söylüyor.

Depresyona giren ya da alkolik olan babaların, çocuklarını da kötü etkilediği ortaya çıktı. Bu tip babaların çocukları da psikolojik sorunlar yaşayabiliyor.

İngiliz Oxford Üniversitesi'nden uzmanlar, annelerin psikolojik durumlarına ilişkin çok araştırma olduğunu ancak babaların "rolünün daha az vurgulandığını" belirtti. Uzmanlar, özellikle erkek çocukların babalarından çok etkilendiğini kaydetti.

Doğum sonrası yaşanan depresyon, çocukların yüzde 10 ila 20'sinin davranışsal ve duygusal problemler yaşamasına neden olabiliyor. Çocukların ergenlik döneminde babaların yaşayacağı depresyon da gençlerde depresyon ve intihar eğilimleri göstermesine yol açabiliyor. Önceki araştırmalarda da alkolik babaya sahip çocukların saldırgan ve yıkıcı bir şekilde davrandığı ortaya çıkmıştı.

Profesör Paul Ramchandani, bu konuda daha fazla araştırma yapılması gerektiğini vurguladı. Ramchandani, "İngiltere gibi ülkelerde babalar, çocukların yetiştirilmesinde daha etkin roller oynuyor. Eskiden babaların depresif olması çok önemli değildi. Artık babaların çocuklar üzerinde ne tür psikolojik etkileri olabileceğine anlamamız lazım." diye konuştu.

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