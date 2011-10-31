-Depremzedelerin artçı korkusu ERCİŞ (A.A) - 31.10.2011 - Van'da meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremin en çok etkilediği Erciş ilçesinde artçı depremler nedeniyle insanlar halen evlerine giremiyor. Depremin üzerinden 1 hafta geçmesine rağmen halen bölgede artçı sarsıntılar sıklıkla hissediliyor. İlçe halkı bir taraftan günlük ihtiyaçlarını karşılamak ve depremin şokunu üzerinden atabilmek için uğraşırken diğer taraftan artçı depremlerin tedirginliğini yaşıyor. İlçede yıkıma yol açan 7.2 büyüklüğündeki depremin ardından artçı depremler kaydedildi. Cumartesi günü saat 01.24'te merkez üssü Çolpan olan 5,3 büyüklüğündeki sarsıntı vatandaşların deprem korkusunu daha da artırdı. Erciş merkez ile mahallelerinde henüz kimse evlerine giremiyor. Evlerinde yıkım ve hasar olmayan vatandaşlar bile boş alanlarda kurdukları çadırlarda yaşıyor. Özellikle tek katlı ve iki katlı müstakil evlerin yoğunlukta olduğu bölgelerde, evlerde fazla hasar olmamasına rağmen insanlar binalara girmeye cesaret edemiyor. Bazen birden fazla ailenin ortak kullandığı çadırlarda en büyük sorun ise ısınmak. Gece hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü Erciş'te insanlar soğuktan korunmanın yollarını arıyor. Salihiye Mahallesi'nde kurduğu çadırda ailesiyle yaşayan Ayhan Şahiner, kendi evinde hafif hasar meydana geldiğini ancak deprem korkusu nedeniyle evlerine giremediklerini söyledi. Ayhan Şahiner'in eşi Nurcan Şahiner de artçı sarsıntılar nedeniyle deprem şokunu atlatamadıklarını, çocuklarını Mersin'deki yakınlarının yanına gönderdiklerini ifade etti. Aynı mahallede evi bulunan İbrahim Baran ise çevredeki tek katlı ve iki katlı müstakil evlerin çok fazla zarar görmediğini kaydetti. Kendi evinde ciddi hasar meydana gelmediğini söyleyen Baran, ''Aslında evimizde çok fazla hasar yok ama artçı depremler nedeniyle her gün yeni bir korku yaşıyoruz. Her sarsıntıda yeniden tedirgin oluyoruz. Bu yüzden kimse evlerine girmeye cesaret edemiyor. Çadırda birkaç aile birlikte yaşamaya çalışıyoruz'' dedi. Bazı mahalle sakinleri de deprem nedeniyle bölgeye gelen yardımların herkese ulaşmadığından yakınarak, özellikle sobaya ihtiyaçları olduğunu söyledi. Öte yandan, ilçe merkezindeki iş yerlerinin kepenkleri de henüz kapalı. Sadece birkaç esnaf iş yerini açmaya başladı. Çorap ve bere gibi soğuktan korunulması için gereken bazı eşyalar ise birkaç seyyar tezgahta satılıyor. Bu arada, Erciş Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) mühendislerince ön hasar tespit çalışmaları kapsamında son rakamlara göre ilçe merkezinde 18 bin 424 haneden 7 bin 739'unda inceleme yapıldı, 2 bin 871 hanenin ağır hasarlı olduğu tespit edildi. Hasar tespit çalışmaları ilçe merkezine bağlı 13 mahalleden 2'sinde tamamlandı, 11 mahallede halen devam ediyor.