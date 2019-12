-Depremzedeleri ısıtacaktı ANKARA (A.A) - 13.11.2011 - Van'a 7.2'lik depremin ardından yardım için koşan üç kişilik Japon yardım ekibinin depremzedeleri ısıtmak için bir proje üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Yıkılan Bayram Oteli'nde yaşamını yitiren Atsushi Miyazaki ile enkazdan sağ kurtarılan Miyuki Konnai'nin ekip şefi, Association for Aid and Relief Japan (AAR JAPAN) (Japonya Yardım ve Kurtarma Kurumu) Program Koordinatörü Yumeka Ota, Van depremzedeleri için projelerini ve kaybettiği meslektaşını anlattı. Atsushi Miyazaki'nin, Türkiye'ye gönderilmesi kararlaştırılan üç kişilik yardım ekibine gönüllü katıldığını bildiren Ota, Miyazaki'nin Türkiye kamuoyunda bilinenin aksine doktor olmadığını, kendisi ve Konnai gibi koordinatör olduğunu söyledi. Ekip olarak çadırlardaki ısınma probleminin çözümü için bir proje üzerinde çalıştıklarını kaydeden Ota, çalışmalarıyla ilgili şu bilgileri verdi: ''Ziyaretlerimiz sırasında çadırlarda yere halılar serildiği için ısınma problemleri olduğunu gördük. Japonya'da evlerde tabanın yükseltilmesi için kullanılan bir çeşit izolasyon malzemesinin bu sorunun çözümüne katkısı olabileceğini düşündük. Bunun için devletten ve Japonya'daki bir şirketten yardım almak için girişimlerde bulunduk. Türkiye'de Aralık ayının ortalarına kadar kalmayı planlıyorduk. Bu süre içinde bu sorunu çözebileceğimizi düşünüyorduk.'' ''Bu projeyi bundan sonra hayata geçirebilecek misiniz?'' sorusuna ise Ota, ''Şu an için bir şey söyleyemem. Belirsizlikler var. Bu projeyi devam ettirmek niyetindeyiz. Burada bulunmamız herhangi bir karışıklığa neden olursa vazgeçebiliriz. Bu, üzerinde düşünmemiz gereken bir konu'' yanıtını verdi.