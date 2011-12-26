-Depremzedelere uzattığı elle fair-play ödülü kazandı -Trabzon Yat ve Yelken Spor Kulübü sporcusu olan ve harç ücretini dahi yatırdığı Türkiye Yelken Şampiyonası'na, Van'da meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki deprem nedeniyle katılmayarak depremzedelerin yardımına koşan AKUT üyesi Deniz Başkır, fair-play ödülü aldı -Depremden hemen sonra bölgeye giden ve 4 kişiyi enkazdan kurtaran Başkır, bu ödülün karşılığı olarak verilen 300 liralık çeki de depremzedelere bağışlayacak (fotoğraflı-görüntülü) TRABZON (A.A) - 26.12.2011 - Orhan Topal - Trabzon Yat ve Yelken Spor Kulübü sporcusu Deniz Başkır, Aydın'ın Didim ilçesinde yapılan Türkiye Yelken Şampiyonası'ndan 2 gün önce Van'da meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki deprem nedeniyle harç ücretini dahi yatırdığı şampiyonaya katılmayarak depremzedelerin yardımına koştu. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Türkiye Yelken Federasyonu tarafından 25-30 Ekim 2011 tarihleri arasında Aydın'ın Didim ilçesinde düzenlenen Optimist Laser Türkiye Yelken Şampiyonası için hazırlık yapan Trabzon Yat ve Yelken Spor Kulübü sporcusu Deniz Başkır, 23 Ekim'de Van ve Erciş'te meydana gelen ve büyük yıkıma yol açan deprem nedeniyle planlarını değiştirdi. 22 yaşındaki Deniz Başkır, Trabzon AKUT birimi operasyon ekibindeki görevi nedeniyle yarışmaya katılmaktan vazgeçip arama-kurtarma faaliyeti için Van'a gitmek istedi. Durumu kulüp başkanı Cem Yılmaz ile paylaşan Başkır'a, kulübü de destek verdi. Trabzon AKUT ekibiyle Van'a giden ve 4 gün boyunca 4 depremzedeyi enkaz altından sağ çıkarmayı başaran ekipte yer alan Başkır, daha sonra kente döndü. Türkiye Yelken Federasyonu yetkilileri, şampiyonaya katılamayan Başkır'ın durumunu öğrenerek kulübü ve kendisiyle irtibata geçti. Başkır, 10 Aralık 2011'de İstanbul'da yapılan ve yelkende 2011 yılının başarılı sporcularının ödüllerini aldığı gecede, 'onur ödülü' başlığı altında fair-play ödülüne layık görüldü. Bu ödülün karşılığında kendisine 300 liralık çek verilen Başkır, bu paralı da iki ay önce yardım elini uzattığı Van'daki depremzedelere bağışlayacak. Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Makine Mühendisliği Bölümü 1. sınıf öğrencisi Başkır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Adanalı olduğunu, 12 yıldır yelken sporuyla uğraştığını belirterek, ''Eylül ayından bu yana da kulübümün sporcusuyum. Milli takımda görev aldık. Bugüne kadar Akdeniz ve GAP şampiyonluğum bulunuyor. Ayrıca Türkiye şampiyonalarında derecelerim var'' dedi. -''4 kişinin hayatını kurtardık''- Türkiye Şampiyonası için Didim'e gitmeye hazırlandıkları süreçte Van'daki depremi haber aldıklarını ifade eden Başkır, ''Yaklaşık 3 yıldır AKUT ekibiyle aktif olarak görev yapmaktayım. Enkaz eğitimi aldığım için operasyon ekibinde gönüllü olarak yer alıyorum. Deprem olunca Van'a gitmek istedim. Kulüp başkanımla konuştum, o da gerekli izni verdi. 23 Ekim akşamı Van'a gittik. 4 gün boyunca orada kaldık, 4 kişinin hayatını kurtardık. Daha sonra Trabzon'a döndük. Haliyle yarışmaya da katılamadım'' diye konuştu. Yaptığı bu hareket sonucunda Yelken Federasyonu'nun kendisine fair-play ödülü vermeyi uygun gördüğünü dile getiren Başkır, şöyle devam etti: ''Federasyon Başkanı Nazlı Hanım bizi arayarak beni fair-play ödülüne layık gördüğünü söyledi. Bunun üzerine İstanbul'a giderek yılın yelkencileri ödül törenine katıldım. Yarışmayı bırakıp Van depremine gitmemden dolayı beni fair-play ödülüne layık gördüler. Bu ödüle karşılık bir de 300 liralık çek verdiler. Biz de bu parayı, kulüp olarak Van'daki depremzedelere ulaştırmak üzere Trabzon Valiliği'ne teslim edeceğiz.'' -''Benim için çok değerli bir ödül''- Deniz Başkır, aldığı ödülün manevi büyüklüğünün çok önemli olduğuna dikkati çekerek, ''Bu ödül sporculuk ahlakına uygun hareket eden sporculara verilir. Benim için çok değerli bir ödül. Ayrıca bu ödülün Van'daki depremzedelere bağışlanması da bizim için çok önemli. Genç arkadaşlarıma, gençliklerini boş harcamamalarını, hayatları boyunca bir spor dalıyla uğraşmalarını öneriyorum'' dedi. Trabzon Yat ve Yelken Spor Kulübü Başkanı Cem Yılmaz ise 7 arkadaşıyla yola çıktıkları kulübü geçen yıl kurduklarını belirterek, şunları söyledi: ''Şu anda 1 yıllık bir kulübüz ama son 6 ayda mükemmel başarılarımız, yatırımlarımız var. Önce kulübümüzü kendi imkanlarımızla bir mal varlığına kavuşturduk. Sonra devletimizin destekleriyle belirli bir konuma geldik. Sporcu transferleri yaptık, kendimiz de sporcu yetiştiriyoruz. Optimistten başlayarak laser sınıfına kadar çıkıyoruz. Lisanslı 18, lisanssız 10 sporcumuz var.'' -''Bizim için sevinç ve gurur kaynağı oldu''- Sporcuları Deniz Başkır ile gurur duyduklarını anlatan Yılmaz, konuşmasını şöyle sürdürdü: ''Didim'deki yarışlar ilk Türkiye şampiyonamızdı. Sporcularımızı hazırladık, kayıtlarını yaptık, katılım ücretlerini yatırdık, tam gitmeye hazırlanırken Van depremi oldu. Deprem olunca Deniz kardeşimiz Van'a gitmeyi istedi. Biz de her şeyin yarışmadan ibaret olmadığını, insan hayatının daha önemli olduğunu düşünerek arkadaşımıza izin verdik. Onlar da gidip can kurtardı. Bizim için sevinç ve gurur kaynağı oldu.'' Yılmaz, önemli olanın spordan öte ahlaklı sporcuların yetişmesi olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti: ''Trabzon bir deniz kenti ama futbolla ön plana çıkmış bir şehrimiz. Burayı biz futbol değil de spor kenti olarak görmeyi amaçlıyoruz. Bunun için yelken faaliyetleri yapıyoruz. Rafting, kano ve su kayağı branşları da açtık. Önümüzdeki günlerde bunlarla ilgili de çalışmalarımız olacak. İnsanları teşvik etmek istiyoruz. Aldığımız madalyalarla, sağladığımız başarılarla. İnsanları hep buraya davet ediyoruz. 8 yaşından itibaren sporcuları yetiştirmeye başlıyoruz. Amacımız uluslararası müsabakalarda Trabzon'u tanıtmak. Valiliğimizden, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğümüzden ve Trabzonlu iş adamlarımızdan destek bekliyoruz.'' (ORH-TB-RİN)