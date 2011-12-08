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Yaşam

Depremzedelere türkülü ve halaylı moral gecesi VAN (A.A)

08 Aralık 2011 00:02

-Depremzedelere türkülü ve halaylı moral gecesi VAN (A.A) - 07.12.2011 - Van'da bir çadırkentte düzenlenen etkinlikte depremzede vatandaşlar, yerel sanatçıların seslendirdiği türküler eşliğinde halay çekerek, moral buldu. İskele Caddesi'nde çeşitli kurum ve kuruluşlarca oluşturulan Mimar Sinan Çadırkenti'nde, Van Valiliğince düzenlenen moral gecesinde yerel sanatçılar Tarkan Aslan ve İrfan Başdinç sahne aldı. Sanatçıların söylediği Türkçe ve Kürtçe şarkılar eşliğinde depremzede vatandaşlar, acılarını bir süre de olsa unutarak halay çekip doyasıya eğlendi. Etkinliğin sonunda çocuklar arasında düzenlenen ses yarışması sırasında deprem nedeniyle il dışında göç eden ağabeyi için türkü seslendirmesi duygusal anların yaşanmasına neden oldu. Van Valiliği Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ve moral gecesi etkinliğinin koordinatörü Zeynep Kaya,  kadın ve çocukların üzerlerindeki olumsuz deprem psikolojisini atmalarına yardımcı olmak amacıyla moral gecesi düzenlediklerini, moral gecelerinin kentteki tüm çadırkentlerde devam edeceğini söyledi.

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