-DEPREMZEDELERE TOKİ DESTEĞİ KÜTAHYA (A.A) - 25.05.2011 - Kütahya Valisi Kenan Çiftçi, Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığının, 19 Mayıs'ta 5,9 büyüklüğünde deprem meydana gelen Simav ilçesinde iki ayrı yerde 1248 kalıcı konut, iki ilköğretim okulu, cami ve ticaret merkezi inşa edeceğini bildirdi. Çiftçi, Valilikte daire müdürleriyle düzenlediği koordinasyon toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Başbakanlık Afet Acil Durum Yönetimi Başkanlığının, TOKİ Başkanlığından, Simav'da konutları hasar gören afetzedelere yönelik kalıcı konut talebinde bulunduğunu söyledi. Kalıcı konut ve sosyal donatılar için mevcut TOKİ konutlarının doğusundaki yaklaşık 132 bin 700 metrekare arsa ile Dumlupınar Üniversitesine (DPÜ) ait alanın doğusundaki yaklaşık 108 bin metrekare arsanın uygun görüldüğünü ifade eden Çiftçi, şöyle konuştu: ''TOKİ, Simav'da depremzedeler için iki ayrı yerde 1248 kalıcı konut, iki ilköğretim okulu, cami ve ticaret merkezi inşa edecek. Mevcut TOKİ konutlarının doğusundaki alanda 85 metrekare büyüklüğünde 2 oda ve 1 salon 208 adet, 101 metrekare büyüklüğünde 3 oda ve 1 salon 448 adet olmak üzere toplam 656 konut ve 24 derslikli ilköğretim okulu bulunacak. Üniversite alanının doğusunda ise 85 metrekare büyüklüğünde 2 oda ve 1 salon 320 adet, 101 metrekare büyüklüğünde 3 oda ve 1 salon 272 adet olmak üzere toplam 592 konut, 24 derslikli ilköğretim okulu, ticaret merkezi ve cami yer alacak. Konutlar, zemin ve üzerine 3 kat olarak yapılacak. Genelde, 528 adet 2 oda ve 1 salon, 720 adet 3 oda ve 1 salon konut olmak üzere toplam 1248 konut, iki adet 24'er derslikli ilköğretim okulu, cami ve ticaret merkezine yönelik ihale işlemleri başlatıldı.'' -200 PREFABRİKE KONUTUN İNŞASINA BAŞLANDI- Çiftçi, resmi kurum ve kuruluşların, depremin merkez üssü Simav ile Şaphane, Pazarlar, Hisarcık ve Gediz ilçelerindeki çalışmalarının devam ettiğini anlattı. Mevcut bulunan ve çeşitli illerden gelen 140 teknik personelden oluşturulan 70 ekibin kesin hasar tespit çalışmalarına başladığını ifade eden Çiftçi, şunları kaydetti: ''Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezinde çalışmaları takip ve koordine etmek üzere Kırşehir Vali Yardımcısı Yıldıray Malğaç ve Sivas Vali Yardımcısı İsmail Karadaş, İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirilmiş ve görevlerine başlamışlardır. Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü denetiminde ilçeye sevk edilen çadır sayısı 5 bin 175 olup tamamı dağıtılmıştır. 24 bin 65 battaniyenin 23 bini dağıtılmıştır. 9 bin 44 yatağın 6 bin 344'ü dağıtılmış olup, kalan 2 bin 700 yatağın dağıtımı sürmektedir. Riskli minare ve yüksek binaların yıkımı için İstanbul Büyükşehir Belediyesince gönderilen yıkım ekibi, gerekli güvenlik önlemlerini alarak 13 minareyi yıkmış olup hasarlı 14 minarede incelemeler devam etmektedir.'' Çiftçi, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca 200 adet prefabrike Yunus Emre konutunun inşası için altyapı ve betonarme çalışmalarına başlandığını da sözlerine ekledi.