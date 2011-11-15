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Yaşam

Depremzedelere strafor dağıtıldı  ERCİŞ (A.A)

15 Kasım 2011 17:12

-Depremzedelere strafor dağıtıldı  ERCİŞ (A.A) - 15.11.2011 - Van'ın Erciş ilçesinde çadırda kalan depremzedelere, karların erimesi üzerine ortaya çıkan sulardan etkilenmemeleri için strafor dağıtıldı. Gece saatlerinde yağan karın önemli bölümü, bugün hava sıcaklıklarının 7 dereceye kadar çıkması üzerine eridi. Eriyen kar sularının çadırları olumsuz etkilemesi üzerine Türk Kızılayı depremzedelere strafor dağıttı. Straforların çadırların zemini ve yan kısımlarına yerleştirileceğini ifade eden Türk Kızılayı yetkilileri, böylece suların çadırlara girmesinin önleneceğini kaydetti. Depremzedeler, talep ettikleri straforlardan alabilmek için adeta birbiriyle yarıştı. Kamyondan dağıtılan straforlar, kısa sürede tükendi. -Depremden kaçarken gözüne ağaç dalı battı Van'da meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremden kaçarken gözüne ağaç dalı batan 4 yaşındaki çocuk, Siirt Devlet Hastanesinde ameliyat edildi. Dilan Sanğut'un (4) babası Bahri Sanğut, gazetecilere yaptığı açıklamada, Yeni Mahalle Selimağa Sokak'ta oturduklarını, kızı Dilan'ın depremden kaçarken gözüne ağaç dalı batması sonucu yaralandığını söyledi. Van'da tedavi imkanı olmadığı için kızını Siirt Devlet Hastanesine getirdiğini ifade eden Bahri Sanğut, ''Hemen ameliyata alındı. Şu an sağlık durumu iyi. Doktor ve sağlık personeline teşekkür ediyorum'' dedi. Siirt Devlet Hastanesi Müdürü Abdurrahman Tetik de 7.2 büyüklüğündeki depremden sonra  yaklaşık 500 hastayı tedavi ettiklerini, diğer ihtiyaçlarının karşılanmasında da yardımcı olduklarını kaydetti. Göz Servisi sorumlu hemşiresi Gülay Erkek ise gözüne ağaç dalı battığı için hastaneye getirilen Dilan Sanğut'un giysi sıkıntısı olduğunu gördüklerini belirterek, ''Doktor ve sağlık personeli arkadaşlarımızla birlikte topladığımız parayla kendisine kışlık giyecek aldık'' diye konuştu.

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