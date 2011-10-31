-Depremzedelere sosyal güvence ANKARA (A.A) - 31.10.2011 - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, bakanlığının, Van'daki depremde hayatını kaybeden asaleten atamaları yapılmayan stajyer öğretmenlerle ilgili olarak bir çalışmaları olduğunu bildirdi. Çelik, AK Parti Genel Merkezi'ne gelişinde gazetecilerin deprem bölgesindeki istihdam çalışmalarıyla ilgili sorularını yanıtladı. Van'da büyük bir afet yaşandığını ifade eden Çelik, buradaki yardımların dizaynı gerekse yıkıntılardan vatandaşın kurtulması ve acil işlerin görülmesi çerçevesinde ''toplum yararına çalışma'' adı altında bilindiği gibi bir çok vatandaşın istihdamını gerçekleştirdiklerini dile getirdi. Çelik, şöyle konuştu: ''Bu çerçevede, acil olarak Van ilimize 3 bin kişinin toplum yararına çalışma çerçevesinde istihdamı ile ilgili ekibimizi gönderdik. Orada çalışmaya başladılar. Hızlı bir şekilde bu alımlar gerçekleşecek. Dün itibariyle yönetmelik değişikliği yaptık, 6 ay değil, bunları 8 ay 'toplum yararına çalışma' 8 ay olarak gerçekleşecek. Böylece bu zor şartlarda, kış gününde böyle bir afetle karşı karşıya kalan vatandaşlarımızın bu şekilde istihdamı, eve aş götürmeleri sağlanmış olacak. Bundan biz de büyük mutluluk duyuyoruz.'' Çelik, bir gazetecinin, ''Rakamı yükseltiniz mi?'' sorusuna, ''3000 diye başladık, gerek Hüseyin Çelik Bey, gerek bölgenin, vali beyin tabii talepleri doğrultusunda bunu 5 bine çekme, daha da yukarılara çekme imkanımız var. Ama şu anda öncelikle bu 3 bin kişinin istihdamı ile ilgili alanlar tespit ediliyor ve o alanlara kanalize edecekler. Ama ihtiyaç olursa 5 bine çıkmasında bir mahsur, bir engel bizim için yok'' yanıtını verdi. Bakan Çelik, ''Depremde 42 genç öğretmen de can verdi. Henüz asaleten atamaları yapılmamıştı ve sağlık güvencesi ailelerine bırakamadılar. Bununla ilgili bir çalışma var mı?'' sorusu üzerine de şu yanıtı verdi: ''Bununla ilgili de bakanlık olarak bir çalışmamız var. Henüz bunu paylaşma imkanımız olmadı. Yani depremde hayatını kaybedenlerle, iş göremezlik yani sakat kalanlarla ilgili durumların sosyal güvenlik açısından değerlendirmesinin biz gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Bu konuyla ilgili bir karar noktasındayız. Sayın Başbakanımızla bu konunun görüşülmesi gerekiyor. Ve tablonun netleşmesi gerekiyor. Tablo netleşir ve ona göre bir değerlendirme yapılır. 1999 depreminde de benzer bir uygulama yapılmış ama henüz elimizde veriler net olmadığı için ve değerlendirmeyi de genelde yapmadığımız için bakanlık bünyesinde böyle bir çalışmanın hazır olduğunu ifade edebilirim.''