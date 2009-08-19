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Yaşam

Depremzedelere şafak baskını

Kocaeli'de sular durulmuyor. Depremzedeler bu kez de gece yarısı 02:00 de taşınmak isteyen bürokratı engellemeye çalıştı

19 Ağustos 2009 03:00

Kocaeli Arızlı Irak Konutları'nda sular durulmuyor. Depremzedeler bu kez de gece yarısı 02:00 de taşınmak isteyen bürokratı engellemeye çalıştı. Aidatlarını ödeyemedikleri için evlerinden zorla çıkarılacaklarını iddia eden Arızlı sakinleri konutlara taşınan bürakratlara engel oluyor.

Gece 02:00 sıralarında taşınmak isteyen bir bürokratın eşyasını taşımasına izin vermeyen sakinleri polis konuşarak ikna etmekte başarılı olamayınca konutlara çevik kuvvet ekibi çağırıldı. Buna rağmen eylemlerini sürdüren depremzedeleri çevik kuvvet kalkanlarıyla püskürttü. Bu sırada çıkan arbedede 5 kişi yaralandı.

Yaralılara ilk müdahale olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından yapıldı. Olay yerine çok sayıda takviye çevik kuvvet ekibi gönderilirken bürokratın evi polis korumasında taşındı. Depremzedeler 02:00'de başlattıkları eylemi hala sürdürüyor. Eylemciler evlerinden çıkan vali yardımcıları ve Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat İspirli'yi yuhaladı. Çöp bidonlarını devirip ateşe veren eylemciler konutlarda kalan bürokratlara olan tepkileri sürüyor.

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