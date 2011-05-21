-DEPREMZEDELERE PSKİLOJİK DESTEK SİMAV (A.A) - 21.05.2011 - Kütahya'nın Simav ilçesindeki depremin ardından geceyi çadırkentte geçiren vatandaşlara sabah, çorba ve kahvaltılık dağıtılırken, Sağlık Bakanlığının depremden etkilenenler için ilçeye 20 psikolog göndereceği öğrenildi. Simav'daki depremde evleri zarar gören vatandaşlar, çadırkentte yaşamlarını sürdürüyor. Vatandaşlar, dağıtılan yatak, battaniye ve tüketim malzemeleriyle çadırkentteki ilk gecelerini geçirdiler. Depremzedelere sabah çorba ve kahvaltılık dağıtıldı. Vatandaşlar, verilen hizmetten memnun olduklarını, ancak tuvalet ihtiyacını karşılamak konusunda sıkıntılarının bulunduğunu söylediler. Çadırkentte kalan depremzede vatandaşlardan emekli öğretmen Zekai Atlıer, çok şiddetli bir deprem yaşadıklarını, evlerindeki tüm eşyaların zarar gördüğünü ve kullanılmayacak hale geldiğini söyledi. Simav'da 2 yıl önce meydana gelen depremde de hem evi, hem iş yerinin zarar gördüğünü ifade eden Atlıer, ''Bu depremde daha büyük zarar meydana geldi. Devletin destek olmasını istiyoruz. 18 yaşındaki oğlum Sezer, ikinci kattaki evimizin balkonundan atladı, iki bacağı birden kırıldı'' dedi. Atlıer'in eşi Nilüfer Atlıer ise depremin kendilerini çok etkilediğini belirterek, ''Deprem anı sanki mahşeri yaşadık, çok kötüydü. Evde maddi değeri olan hiçbir şey kalmadı. Devletten maddi hasarlarımızın karşılanmasını bekliyoruz. Bizlere yardımcı olmalarını istiyoruz'' diye konuştu. Çadırkentte kalan vatandaşlardan Mevlüt Acar, evinde büyük hasar meydana geldiğini, deprem gecesi şok yaşadıklarını söyledi. Devletten yardım beklediklerini kaydeden Acar, 2 yıl önceki depremde de evlerin hasar gördüğünü, ancak herhangi bir yardım yapılmadığını iddia etti. Nazif Üstün de depremin ardından yetkililerin gösterdiği ilgiden memnun olduklarını, ancak ev ve iş yerlerindeki zararın giderilmesi için devlet desteğinin sürmesini istedi. Öte yandan, Sağlık Bakanlığı tarafından ilçeye 20 psikolog gönderileceği, depremden etkilenen vatandaşlara psikolojik destek verileceği öğrenildi. Yetkililer, hastanede tedavi gören depremzedelerden büyük kısmının psikolojik etkilenmeden dolayı tedavi gördüğünü, psikologların bu nedenle vatandaşlara destek vermesinin uygun olacağının kararlaştırıldığını bildirdi. -TÜRK TELEKOM'DAN DESTEK- Türk Telekom, Kütahya'nın Simav ilçesi ve bağlı köylerde deprem dolayısıyla mağdur olan müşterilerine destek oluyor. Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, Kütahya'nın Simav ilçesinde meydana gelen deprem felaketinin ardından bölgede yaşayan müşterilerine destek olmak amacıyla Simav ilçe merkezi ile köylerindeki Türk Telekom müşterilerine özel iletişim desteği veriyor. Bu kapsamda Türk Telekom, şebekesi üzerindeki ev telefonlarından 19 Mayıs'tan ay sonuna kadar (Mayıs fatura kesim tarihine kadar) yapılan şehir içi ve şehirlerarası yönüne aramaları bedava gerçekleştirme olanağı sunuyor. Türk Telekom ayrıca deprem bölgesindeki ankesörlü telefonlardan 23 Mayıs saat 23.59'a kadar kartsız çağrı başına 10 dakika limitli şekilde bedava görüşme olanağı sağlıyor. Depremzedeler ankesörlü telefonlardan Türk Telekom şebekesi kapsamındaki şehiriçi ve şehirlerarası yönüne arama yapabilecek. Kızılay'ın kurduğu çadır kentte yeni kurulacak 3 geçici ankesör de bu kapsamda hizmet verecek.