-Depremzedelere moral desteği -Gençlik ve Spor Bakanlığı, deprem bölgesindeki hizmetleriyle depremzedelere moral veriyor -Film gösterimleri depremzedelere acılarını kısa süreliğine de olsa unuttururken bakanlığın sağladığı imkanlar sayesinde Şampiyonlar Ligi, UEFA Kupası ve Spor Toto Süper Lig maçlarını izleyen bölge halkı keyifli zaman geçiriyor (fotoğraflı) ANKARA (A.A) - 18.12.2011 - Sarp Özer - Gençlik ve Spor Bakanlığı, film gösteriminden sportif faaliyetlere kadar depremin ardından Van'da yürüttüğü hizmetlerle depremzedelere moral veriyor. Bakanlık görevlileri kalıcı konutlara yerleşinceye kadar bölgedeki çalışmalarıyla depremzedelere moral vermeyi sürdürecek. Bakanlığa bağlı 113 gençlik merkezinde görevli yüzlerce genç depremin üzerinden bir buçuk ay geçmesine rağmen bölgeyi terk etmezken gençler, depremzedeler kalıcı konutlara yerleştirilinceye kadar bölgede kalma kararı verdi. Türkiye'nin dört bir yanından toplanan yardımları da oluşturdukları ekipler sayesinde depremzedelere dağıtan gençler, depremden etkilenen genç ve çocuklara yönelik projeleri de hayata geçiriyor. Aralarında Marmara ve Düzce depremini yaşayan psikologların da bulunduğu gençler, depremzedelerle zaman geçirerek onlara yardımcı oluyor. Gençlerin çadır kentlere kurdukları sinemalar da depremzedelere kısa süreliğine de olsa yaşanan acıları unutturuyor. Sinemalara depremzedelerin ilgisi üzerine Gençlik ve Spor Bakanlığı merkezde ve Erciş'te 2 bin kişi izleyici kapasiteli 3 gençlik merkezi daha kurdu. Buralarda gösterilmek üzere 120 film satın alınırken, gençlerin ve çocukların sinemaya ücretsiz ulaşımlarını sağlamak için alınan iki minibüs de bölgeye gönderildi. Depremzedeler için kurulan çadır sinemalarda sabah çocuklara çizgi film gösterimi yapılırken, gündüz kadınlara akşam ise erkeklere film izlettiriliyor. Depremzedelerin en fazla ilgisini çeken filmlerin başında ''120'' adlı film geliyor. 1. Dünya Savaşı döneminde sınıra cephane götürmekle görevlendirilen yaşları 12-17 arasındaki 120 Vanlı çocuğun kahramanlıklarını anlatan film depremzedelerce ilgiyle izleniyor. Bakanlık tarafından kurulan tesislerde çocuklara da ayrı önem veriliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığının üç çadır kentinde çocuklar için üçer bin oyun hamuru, boya ve satranç takımı ile 500 kumandalı araba, 20 masa tenisi ve 20 basketbol potası yer alıyor. Bakanlık tarafından Van Stadyu'mda yapılan 750 metrekarelik spor salonu da gençlerin en fazla uğrak yerleri arasında bulunuyor. Şampiyonlar Ligi, UEFA Kupası ve Spor Toto Süper Lig maçları da bölgedeki vatandaşlar tarafından heyecanla izleniyor. Gerekli imkanları sağlayan bakanlık, 20 dev ekranda depremzedelerin maçları ücretsiz izlemelerini sağlıyor. Maç sırasında vatandaşlara çeşitli ikramlar da yapılıyor. Bugüne kadar depremzedelere giyim yardımı yapan bakanlığın son olarak gönderdiği 4 konteynerlik yardım da bölgeye ulaştı. Bölgedeki genç ve çocuklara 100 mont, 3 bin atkı, bere ve eldiven dağıtan bakanlık 3 arazi aracı, 20 motosiklet, 25 dağ bisikletini de depremzedelere hizmet için kullandırıyor. Bu arada, 23 Ekim'deki depremin ardından bölgeye giderek incelemelerde bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç'ın, Van'a 5 bin kişilik spor salonu, 3 tenis kortu ve bir gençlik merkezi yapılması yönünde karar verdiği, Erciş'te daha önce 300 kişi olarak planlanan öğrenci yurdu kapasitesinin 600'e çıkarıldığı bildirildi. (SÖR-ZVR)