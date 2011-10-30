-Depremzedelere kurban eti dağıtılacak ANKARA (A.A) - 30.10.2011 - Türk Kızılayı, 3 bin 500 hisse kurban kestirerek Kurban Bayramı boyunca depremzedelere dağıtacak. Türk Kızılayı Kurumsal İletişim Bölümünden yapılan yazılı açıklamada, Türk Kızılayının depremle sarsılan Van'da geniş kapsamlı bir insani yardım operasyonu gerçekleştirdiği hatırlatıldı. Kurban Bayramı'nda Türk Kızılayının kurban kestirerek Van'daki afetzedelere dağıtacağı kaydedilen açıklamada, Et ve Balık Kurumu Van kombinasında kesilecek 500 büyükbaş kurbanlıktan elde edilecek 3 bin 500 hisse etin 5 kilogramlık paketler halinde, Kurban Bayramı süresince Türk Kızılayı ekipleri tarafından ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı ifade edildi. Açıklamada, bölgenin koşulları, kesim kapasitesi ve afetzedelere dağıtılacak olması göz önünde bulundurularak 3 bin 500 hisseyle sınırlandırılan kampanyaya destek olmak isteyen vatandaşların Türk Kızılayı 168 İletişim ve Bağış Hattı üzerinden kredi kartıyla bağışta bulunabileceği belirtilirken, kampanya kapsamında kurban bedelinin 620 lira olarak belirlendiği açıklandı.