-DEPREMZEDELERE EK BAŞVURU SÜRESİ ANKARA (A.A) - 30.05.2011 - Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), merkez üssü Kütahya'nın Simav ilçesi olan deprem nedeniyle Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) başvuramayan adaylar için bugün ve yarın ek süre tanıdı. ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, 9-25 Mayıs 2011 tarihleri arasında başvuruları yapılan 2011 KPSS'ye Kütahya'nın Simav ilçesinde yaşanan deprem nedeniyle başvurusunu yapamayan adayların başvurularının alınacağı bildirildi. Bu durumdaki adayların (sınav ücretini yatıramayanlar dahil) bugün ve yarın Simav Cumhuriyet Lisesi ile Simav Anadolu Öğretmen Lisesi'nde, mesai saatleri içinde 2011-KPSS başvurularını yapabilecekleri belirtildi.