-Depremzedelere bin 484 Mevlana Evi daha ANKARA (A.A) - 18.11.2011 - Türk Kızılayı tarafından depremzedelerin kullanımına sunulmak üzere bin 484 Mevlana Evi daha bölgeye sevk edildi. Türk Kızılayından yapılan açıklamada, Van'da depremin ilk anından itibaren bölgede binlerce çadır kurarak afetzede ailelere sığınacak çatı sağlayan kuruluşun, depremzedelerin orta vadeli barınmasını sağlayacak prefabrik yapıların bölgeye ulaştırılması için gerekli lojistik süreci de başlattığı belirtildi. Bölgeye ilk planda ulaştırılan 2 bin 310 Mevlana Evi ile Van ve Erciş'te Mevlana Kentler oluşturulduğu, bunların bir kısmının da depremden zarar gören köylere dağıtıldığı kaydedilen açıklamada, şöyle denildi: ''Türk Kızılayının Manisa, İstanbul, İzmir ve Erzincan lojistik depolarından bin 484 Mevlana Evi daha 50 tır ile deprem bölgesine doğru yola çıktı. Deprem bölgesine ulaşacak donanımlı Mevlana Evleri, bölgede görev yapan Türk Kızılayı ekipleri tarafından depremzedelerin kullanımına sunulacak. Böylece bölgedeki toplam Mevlana Evi sayısı 3 bin 794'e çıkacak.'' Mevlana Evleri dışında 2 bin-2 bin 500 konteyner evin de Aralık ayının sonuna kadar deprem bölgesine ulaştırılarak afetzedelerin kullanımına sunulmasının planladığı, prefabrik yapılar sayesinde bölgedeki ihtiyaç sahiplerinin mevsim koşullarına daha dayanıklı barınma sistemlerine kavuşmuş olacağı belirtildi.