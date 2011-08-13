-Depremzedeler prefabrik evlere taşındı KÜTAHYA (A.A) - 13.08.2011 - Kütahya'nın Simav ilçesinde, 19 Mayıs'ta meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde evleri ağır hasar gördüğü ve yıkıldığı için yaklaşık 3 aydır çadırlarda barınan vatandaşların çoğu, 200 adet yapılarak teslim edilen geçici prefabrike Yunus Emre Evlerine taşındı. Başbakanlık Afet ve Acil Yönetim Merkezi Başkanlığınca Muradınlar Mahallesi'nde yaptırılan ve 15 Haziran'da teslim edilmesi öngörülen ancak yaklaşık bir aylık gecikme yaşanan prefabrike konutların anahtarları, hak sahiplerine verildi. Çadır kentte yaklaşık 3 aydır zor şartlarda yaşam mücadelesi veren depremzedeler, anahtarlarını alır almaz geçici olarak barınacakları konutlarına yerleşti. Depremden bu yana çadır kentte kalan vatandaşların büyük bölümünün Yunus Emre Evlerine taşınmasıyla ilçede çadırda barınan kişi sayısı yaklaşık 150'ye düştü. Halen çadırlarda barınanlarla Yunus Emre Evleri ve Deniz Feneri Derneğinin prefabrike konutlarında kalanlar, Toplu Konut İdaresinin (TOKİ) Kasım ayında inşaatını tamamlayıp teslim etmeyi planladığı 928 kalıcı konuta geçecek. Böylece depremzedelerin konut sorunu kalıcı olarak çözülmüş olacak. Simav Kaymakamı Yüksel Ünal, Yunus Emre Evlerinin bulunduğu bölgenin, Simav'ın yeni bir mahallesi konumuna geleceğini belirterek, vatandaşların yaşamlarını kolaylaştırabilmek için buradaki sokaklara mıcır döküleceğini bildirdi. Ünal, elektrik ve su aboneliği masraflarını hak sahiplerinin üstlendiğini dile getirerek, ''Asıl amacımız, 20'şer metrekarelik Yunus Emre Evlerinde kalan vatandaşları TOKİ tarafından yapımına devam edilen kalıcı konutlarına bir an önce yerleştirmektir'' dedi.