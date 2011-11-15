-Depremzedeler Mevlana Evleri'ne taşınmaya başladı ERCİŞ (A.A) - 15.11.2011 - Van'ın Erciş ilçesinde meydana gelen depremin ardından 300 aile, Türk Kızılayı tarafından kurulan Mevlana Evleri'ne taşınmaya başladı. Kızılay'ın Erciş ekip başı Halil Aksüt, Kızılay olarak depremzedeleri mağdur etmemek için adeta seferber olduklarını söyledi. Kurdukları çadır kentlerde kalan ailelerin barınma, ısınma, giyecek ve yiyecek ihtiyaçlarını karşıladıklarını anımsatan Aksüt, kurdukları ''Mevlana Evleri'' sayesinde daha fazla depremzedeye ulaşabileceklerini belirtti. Aksüt, Erciş'teki Yenişehir Çadırkenti'nin karşısına 300 adet Mevlana Evi kurulduğunu ifade ederek, şu bilgileri verdi: ''Depremzedeler, evleri teslim almaya başladı. Yavaş yavaş yerleşiyorlar. Harici olarak 90 adet daha ev kurulacak. Toplam 390 Mevlana Evi'nde 2 bin 200 ile 2 bin 400 arasında depremzede barınacak. Öncelikli olarak evlerde, Erciş Kaymakamlığı Kriz Merkezi tarafından tespit edilen ihtiyaç sahipleri, çadır kentlerden faydalanamayan, zor şartlar altında bulunanlar, kalacaklar.'' Evlerin her birinin yaklaşık 13 metrekare büyüklüğünde olduğunu dile getiren Aksüt, içinde iki ranza, tabure, aile mutfak setlerinin bulunduğunu, evlerin kışa dayanıklı malzemeden üretildiğini, sıcak ve soğuğu geçirmediğini anlattı. Aksüt, evlerde kalacak ailelerin elektrikli radyatörlerle ısınacağını vurgulayarak, ''Yerleştirme işlemi hemen hemen dört gün sürecek. Kızılay olarak burada kalacakların beslenmesini de karşılayacağız. Burayla ilgili planlamayı yaptık. Aileler yerleştikten sonra her türlü ihtiyaçlarını karşılayacağız'' dedi. -Evsiz kalan ailenin sevinci...- Mevlana Evleri'nden birine yerleşen Celal Göktürk, depremde evlerinin hasar gördüğünü ve bahçede kendi imkanlarıyla kurdukları çadırda yaşamlarını sürdürmeye çalıştıklarını anlattı. Kiracı olarak kaldıkları evlerinin orta hasarlı olduğunu dile getiren Göktürk, ''Ev sahibi kendi evinin ağır hasarlı olması nedeniyle bizi evden çıkardı. Mevlana Evi'ne geldiğimiz için mutluyuz'' dedi. Eşi Güler Göktürk ise 5 çocuklarının bulunduğunu ve 10 le 12 yaşlarındaki iki çocuklarını psikolojilerinin bozulması nedeniyle İstanbul'a gönderdiklerini belirterek, ''Burada 8, 4 ve 2,5 yaşlarındaki üç çocuğumuzla kalacağız. Kaldığımız çadırda soba bile yoktu. Çocukları geceleri komşulara bırakıyorduk. En azından burada ısınabileceğiz, karnımızı rahat doyuracağız'' diye konuştu.