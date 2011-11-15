-Depremzedeler kura çekimine itiraz etti KÜTAHYA (A.A) - 15.11.2011 - Toplu Konut İdaresinin (TOKİ), Kütahya'nın Simav ilçesinde 19 Mayıs'ta meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde evleri ağır hasar görenler için yaptırdığı konutların kura çekimi, bazı vatandaşların itirazı üzerine yarına ertelendi. Alınan bilgiye göre, deprem nedeniyle konutların yüzde 55'inde hasar oluşan ilçe merkezinde yaklaşık 1600 kişi, hak sahibi olabilmek amacıyla Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına müracaat etti. Başkanlığın girişimleri sonucu TOKİ tarafından Muradınlar Mahallesi'nde 928 kalıcı konut inşa edildi. 1600'e yakın hak sahibinden sadece 704'ü konut talebinde bulunurken, 224 konut boşta kaldı. Belediye Yeni Düğün Salonu'nda kura çekimi için gerçekleştirilen tören başlamadan, açıkta kalan 224 konutun yer aldığı 8 blokun kura dışında tutulduğu açıklandı. En güzel dairelerin söz konusu 8 blokta yer aldığını öne sürerek, itirazda bulunan hak sahipleri, Kütahya Valisi Kenan Çiftçi'den yardım talep etti. Depremzedelerin talebini haklı bulan Çiftçi, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı görevlileriyle noterden, kura dışı bırakılacak 8 blokun yine kurayla belirlenmesini istedi. Görevlilerin yaptığı düzenlemeyle kura dışında tutulacak 8 blok, kurayla belirlendi. Ancak noter tarafından zaman yetersizliği dolayısıyla hak sahiplerinin dairelerinin belirleneceği kura çekimi yarına ertelendi. Vali Çiftçi, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşların isteklerinde haklı olduğunu söyledi. Depremzedelerin sevinçlerine ortak olabilmek amacıyla ilçeye geldiğini belirten Vali Çiftçi, ''Vatandaşlarımıza en iyi şekilde hizmet vermek için çaba sarf ediyoruz. Kalıcı 928 konutun tamamlanma tarihi Aralık ayı olarak belirlenmişti. Ancak daha kasım ayı bile dolmadan konutlar teslim edilecek. Amacımız kara kış bastırmadan depremzedeleri sıcak yuvalarına kavuşturmak'' dedi. Çiftçi ve beraberindeki görevliler, erteleme kararının açıklanmasının ardından konutlarda incelemelerde bulunmak üzere ilçeye gelen TOKİ Başkanı Ahmet Haluk Karabel'e, gelişmelere ilişkin bilgi verdi. -Japon kahramanlardan Akdağ'a veda ziyareti Van'a depremzedelere yardım için gelen ancak 5,6 büyüklüğündeki ikinci deprem sonrası Bayram Oteli'nin enkazından sağ kurtulan Japonya Yardım ve Kurtarma Kurumundan (AAR JAPAN) Miyuki Konnai ile ekip şefi Yumeka Ota, Sağlık Bakanı Recep Akdağ'a veda ziyaretinde bulundu. Bakan Akdağ, makamında gerçekleşen ziyarette, Konnai ve Ota'ya teşekkür ederek, insanlık duygusunun her şeyden önemli olduğunu gösterdiklerini söyledi. Türklerle Japonların birçok ortak noktalarının bulunduğunu, iki milletin de dünyanın neresinde afet olursa oraya koştuğunu ifade eden Akdağ, ''Sizin farklı bir yanınız oldu. Depremzedelerin yaşadığını yaşadınız. Arkadaşınızın hayatını kaybetmesine çok üzüldük, başınız sağolsun'' dedi. Türkiye'ye yardım için gelen Konnai ve Ota'ya ''Gönlünüz çok büyük, sizi Japonya'dan buraya kalbiniz getirdi. Güzel kalbiniz için Vanlılar ve Türk halkı adına teşekkür ederim'' diyen Akdağ, ''Kelimelerin zayıf, duyguların kuvvetli olduğu zamanlar vardır. Sizi o soğuk kış gecesinde hastane yatağında ilk gördüğüm zaman da kelimeler kifayetsiz kalmıştı'' diye konuştu. Dünyanın geleceği adına Konnai ve Ota gibi gençlerin varlığının umut verici olduğunu dile getiren Bakan Akdağ, ''Varlığınız mutluluk ve umut verici'' sözleriyle duygularını ifade etti. Miyuki Konnai de Bakan Akdağ'a kendisine gösterilen ilgiden dolayı teşekkür ederek, ''Biz Türkiye'ye depremzedelere yardıma geldik. Vanlılar bize büyük ilgi gösterdi'' dedi. Hayatını kaybeden arkadaşları Atsushi Miyazaki ile depremzedelerin ihtiyaçlarını araştırarak, bunları karşılamaya çalıştıklarını anlatan Konnai, çalışmaları sırasında Türkçe bilmedikleri için bir tercüme kuruluşundan yardım aldıklarını bildirdi. Çalışmaları devam ederken ikinci depremin meydana geldiğini anımsatan Konnai, ''Buna çok üzüldük, Miyazaki de Türkiye'yi çok seviyordu. Türk insanını ve yemeklerini çok seviyordu. Keşke kendisi de burada olabilseydi. Miyazaki'nin yapmaya çalıştığı şeyleri bundan sonra biz yapmaya gayret edeceğiz'' diye konuştu. Deprem sonrasında hastanede tedavi gördüğü sırada Sağlık Bakanlığı yetkililerinin kendisini hiç yalnız bırakmadığını ve çok ilgilendiklerini kaydeden Konnai, bundan sonraki yaşamında tecrübelerini yine yardıma ihtiyacı olanlar için kullanmak istediğini sözlerine ekledi. Bakan Akdağ, ziyarette Konnai'ye Türk motifleriyle işlenmiş bir tabak hediye etti.