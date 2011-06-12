-DEPREMZEDELER HASARLI OKULLARDA OY KULLANIYOR KÜTAHYA (A.A) - 12.06.2011 - Kütahya'nın Simav ilçesinde, 19 Mayıs'ta meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem sonrası çadırlarda yaşayan depremzedeler az ve orta hasarlı okul binalarında oy kullanıyor. Hayatın normalleştirilmeye çalışıldığı Simav'da vatandaşlar, son 24 gündür 10 binden fazla artçı sarsıntının tedirginliğiyle sandık başına gitti. İlçede oy kullanma işlemleri az ve orta hasarlı okul binalarında yapılıyor. Oylarını kullanmak amacıyla okullarda bulundukları sırada oluşan çok hafif şiddetli artçı sarsıntılar yüzünden tedirginlik yaşayan vatandaşlar, oylarını kullanarak çadırlarının bulunduğu alanlara dönüyor. Orta hasarlı Yusuf Koyuncuoğlu İlköğretim Okuluna ait spor salonunda oy kullanan depremzedelerden Nalan Kaçar, artçı sarsıntılar nedeniyle bir an önce oyunu kullanmayı tercih ettiğini söyledi. Salim Abdülkerimoğlu ise oyunun vatana ve millete hayırlı olması temennisinde bulunarak, ''Deprem psikolojilerimizi bozdu. Stres ve heyecan had safhada. Ancak vatandaşlık görevimizi yerine getirmek istedik'' dedi. Simav ilçe merkezinde yaşayan 25 bini aşkın kişiden yaklaşık 10 bini Türk Kızılayı tarafından oluşturulan çadır kentlerde, 15 bini ise cadde ve sokaklara kurdukları çadırlarda kalıyor. Artçı sarsıntılar nedeniyle az sayıda ailenin sağlam binalara girdiği ilçede 248 sandıkta 53 bin 603 kayıtlı seçmen bulunuyor.