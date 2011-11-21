-Depremzedeler gözyaşlarıyla uğurlandı VAN (A.A) - 21.11.2011 - Van Valisi Münir Karaloğlu, ''Biz Vanlı hemşehrilerimizi kalıcı olarak göndermiyoruz. Misafir olarak gönderiyoruz. İnşallah Van'ı yeniden inşa ettiğimizde, kalıcı konutlarını yaptığımız zaman, onların yeniden buraya gelmelerini dört gözle bekleyeceğiz'' dedi. Depremin ardından Van İl Afet ve Acil Müdürlüğü'ne başvurarak, başka şehirlere gitmek istediklerini belirten 50 bini aşkın depremzededen bazıları, Vali Karaloğlu'nun da katılımıyla göz yaşları içinde uğurlandı. Burada açıklamalarda bulunan Karaloğlu, otobüslerdeki yolcuları İstanbul'a uğurladıklarını belirterek, ''Şu ana kadar bir çok Vanlı hemşehrimizi İstanbul'a uğurladık. Biraz sonra 11 otobüs yolcuyu daha buraya uğurlayacağız. Şunun altını çizmek istiyorum, biz Vanlı hemşehrilerimizi kalıcı olarak göndermiyoruz. Misafir olarak gönderiyoruz. İnşallah Van'ı yeniden inşa ettiğimizde, kalıcı konutlarını yaptığımız zaman, onların yeniden buraya gelmelerini dört gözle bekleyeceğiz. Bu, vatandaşlarımızın zor günleri daha iyi şartlarda geçirmeleri için zoraki olarak yapılmış bir operasyondur'' diye konuştu. -''Konteynerler, kesin hasar tespit raporlarına göre dağıtılacak' Vali Karaloğlu, köyler bittiği zaman Van ve Erciş merkezinde konteyner kentler kuracaklarını açıkladı. Kesin hasar tespit raporlarına göre, evi yıkık olan, ağır hasarlı olan, orta hasarlı olup oturulamaz denilen evlerde oturan vatandaşları konteynerlere alacaklarını dile getiren Karaloğlu, ''Van ve Erciş merkezde kesinlikle konteyner dağıtmayacağız. Vatandaşların ellerinde dilekçeyle bize gelmesine gerek yok. Biz kesin hasar tespit raporlarına göre vatandaşı çağıracağız'' dedi. Ardından Vanlılara seslenen Karaloğlu, şunları söyledi: ''Vatandaşlarımız bize zaman tanısınlar, sabırlı olsunlar, Biz bunları aşacağız. Bu ülke büyük, güçlü bir ülke. Biz bu sorunları aşarız. Milli Eğitim Bakanlığı genelge yayınladı. Çocuklarınızı misafir öğrenci olarak gittikleri yerde kabul etmek zorundalar. Sorunla karşılaşanlar, gittikleri yerlerdeki valiliklere müracaat yapacaklar. Bakın Türkiye'nin değişik yerlerindeki vatandaşlar Vanlı kardeşlerine evlerini açıyor. Bu çok önemli. Boş olan evlerini, yazlıklarını depremzedelere açıyorlar. Bu gerçekten müthiş bir dayanışma. Milletin birbiriyle dayanışması, devlet millet dayanışması. Herkese teşekkür ediyorum.'' -Sorular Karaloğu, uğurlama sırasında gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Bir gazetecinin yeni Van'ın nereye kurulacağı yönündeki sorusuna Vali Karaloğlu, ''Bu konuyla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı gerekli çalışmalara başladı. Master plan çalışma şu anda yapılıyor. Yeni Van için, zemini daha sağlam olan Erek Dağı eteklerindeki bölgeler düşünülüyor. Çalışmalar devam ediyor. Bu konuda bu işi bilenler, bakanlık uzmanları nihai kararı verecek. Kurulacak alan ondan sonra belli olacak'' cevabını verdi. -''En büyük çadır operasyonu Van'da yapıldı Karaloğlu, ''Çadırlar yeterli mi?'' yönündeki soruyu ise şöyle cevapladı: ''71 bin çadır dağıtıldı Van'da. Bizim en büyük sorunumuz, evi sağlam olan vatandaşların bile korkudan evlerinde kalmaması. Depremden etkilenen nüfus yaklaşık 600 bin kişi civarında. Bu kadar insana hemen çadır verebilmek kolay değil. Bugüne kadar yapılmış en büyük çadır operasyonu yapıldı burada. Bugüne kadar bu kadar çadır hiç bir depremde, afette kullanılmamıştır. Bunun altını önemle çiziyorum. Bu büyük bir rakamdır. Şu anda sokaklarda, caddelerde, çadır kentlerde gezdiğiniz zaman, vatandaşlarımız alabildiğince çadırlardadır. Misafir göndermede, çadırın yetersiz kaldığı dönemlerde vatandaşlarımızı daha iyi misafir edebilmek için alınmış bir karardır. Vali Karaloğlu, ''prefabrik evlerin ne zaman kurulacağı'' yönündeki sorusuna karşılık ise: ''Kışın Van'da çadırlarda kalmak kolay değil. Başbakanımızın kesin talimatı var. Vatandaşlarımızı en kısa sürede konteyner evlere alıyoruz. Şu anda köylerden başladık. Köylerdeki kış şartları merkezden daha ağır. Şu an 70 santim kar olan köyler var. Konteynerler gelmeye başladı ve bin 500 konteyner köylere yerleştirildi. Konteyner ihtiyacı biten köylerimiz var şu anda. Yaklaşık 6 bin konteyneri merkez köylerimize yerleştireceğiz. Kasım sonuna kadar bu tamamlanacak. Buralarda konteyner kentler oluşturacağız. Onlara çok ciddi alt yapı yapacağız. Su çekiyoruz, elektrik bağlıyoruz, hızlı bir şekilde gerekli çalışmaları yapıyoruz.''