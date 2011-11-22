-Depremzedeler Fethiye'de FETHİYE (A.A) - 21.11.2011 - Van'da meydana gelen depremde evleri zarar gören 51 depremzede, otobüsle Muğla'nın Fethiye ilçesine geldi. Van'dan özel bir otobüsle Fethiye'ye gelen 51 depremzede, Sosyal Hizmetler İlçe Müdürü İsa Eseoğlu tarafından çiçeklerle karşılandı. Devlet Su İşleri (DSİ) misafirhanesine yerleştirilen depremzedelere misafirhanenin restoranında sıcak yemek verildi. Aralarında 17 çocuğun bulunduğu depremzedelere 24 saat sıcak su, kaloriferli, klimalı ve televizyonlu odalar verildiği belirtildi. Daha önce Van'dan gelen 7 kişilik bir ailenin de bulunduğu DSİ misafirhanesinde, hava şartları iyileşene kadar 58 depremzedenin misafir edileceği bildirildi. İsa Eseoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, son grupla birlikte 129 depremzedenin Fethiye'de misafir edildiğini belirterek, ''Depremzedelerin sosyal ihtiyaçlarını da çözeceğiz. Çocukların okul durumlarını önemsiyoruz. Sağlık sorunları olanlara da anında çözüm buluyoruz'' dedi. Canan Erevci isimli 17 yaşındaki depremzede ise hala 7,2 büyüklüğündeki depremde yaşadıklarının etkisinde olduğunu ifade ederek, ''Devletimiz tüm ihtiyaçlarımızı karşılıyor. Ama orada kar var, soğuk var. Mecburiyetten buralara geldik. Burada çok iyi karşılandık. Devletimiz ve milletimiz var olsun'' dedi. Şükrullah ve Özlem Dağ çifti de Van'da günlerce çadırca kaldıklarını anlatarak, ''Allah razı olsun devlet çadır verdi. Ama çocuklarımız var. Yaşam şartları kötü. Evimiz hasarlı. Bu yüzden devletimizin isteği ile buraya geldik'' diye konuştu.