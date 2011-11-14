-Depremzedeler çareyi taşınmakta buldu VAN (A.A) - 14.11.2011 - Deprem nedeniyle birçok evin kullanılamaz hale geldiği Van'da yaşayan bazı kişiler, çareyi başka şehirlere taşınmakta buldu. Van'ın en işlek caddelerinden 2 Nisan Caddesi'nin çok sakin olduğu, caddeden geçen birkaç araba bulunduğu gözlendi. Yıkık binalardaki evlerini boşaltmaya çalışan vatandaşlar, evdeki eşyalarını bir an önce boşaltmak istediklerini ancak çok yüksek fiyat teklif etmelerine rağmen eşyalarını taşıyacak eleman bulmakta sıkıntı yaşadıklarını söyledi. İş merkezlerinin ve dükkanların yoğun olduğu caddelerden biri olan Zübeyde Hanım ve Maraş caddelerinde iş yerlerinin neredeyse tamamının kapalı olduğu görüldü. Bu caddelerde yer alan market ve lokantaların çoğu kapalı olduğu için vatandaşlar yiyecek ve ihtiyaç maddesi bulmakta zorlanıyor. Esnaf Yaşar Erik, depremin ardından ailesiyle birlikte Hakkari'ye bir akrabalarının yanına taşındıklarını söyledi. Depremde 2 iş yeri ve 2 evinin büyük hasar gördüğünü belirten Erik, şöyle konuştu: ''Sitemiz 44 daireli. Hiçbiri oturulacak durumda değil. Tüm komşularımız taşındı. Hepimiz çok perişanız. Evden hiçbir şey alamadık. Çok sayıda akrabamız ve arkadaşımız da batıya göç etti. Şu an Hakkari'de Van'dan giden 400 aile bulunuyor. İşlerimizi takip etmek için sabah Hakkari'den kalkıp Van'a geliyoruz. Hakkari'de de kömür sıkıntısı yaşıyoruz. Van'dan oraya kömür götürüyordu esnaf genellikle artık kamyon da yok ki Van'dan çevre illere nakliyecilik yapsın. Herkes kendi başının telaşına düşmüş. Van'da bir kahvaltı yapacak yer yok, esnaf açmıyor artçılar olur da altında kalırız diye.'' Nezaket Ulucan da 2 çocuğu ve eşiyle birlikte İstanbul'a yerleşeceğini belirterek, ''2 gündür bilet bulmak için uğraştık. Bugün Van'dan gitme fırsatı bulduk. Burada hava çok soğudu, Allah kalanlara yardım etsin'' dedi. Otobüs firması yetkilisi Musa Özaydın, ikinci depremden bugüne kadar Van'dan diğer illere gönderdikleri yolcu sayısının 25-30 bini aştığını söyledi. Özaydın, ''Önümüzdeki 1 hafta için tüm rezervasyonlarımız dolu. Hiç boş yerimiz yok. Bilet talepleri halen çok yoğun. Günde yaklaşık 35 sefer yapıyoruz yine de yer bulunmuyor. Diğer otobüs firmaları var, uçak var, yine de yetişemiyoruz yolcuları taşımaya. Van'da artık bitti hayat. Şehre gittiğinde kimseyi bulamıyorsun, bomboş bir şehir. İkinci depremden şu ana kadar tek bizim firmamızdan diğer illere 25-30 bin yolcu taşıdık. Ama Allah büyüktür inşallah yine döneriz Van'a'' diye konuştu. -Binaların yıkılmasına başlandı- Kentte depremler nedeniyle hasar gören, yıkım kararı verilen binaların yıkılmasına başlandı. Hacıbekir Caddesi'ndeki oturulamaz durumda olan, boşaltılan bazı binalar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekiplerince yıkılıyor. Polis ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı yıkım sırasında vatandaşlar, eşyalarını kamyonlara yükledi. Vatandaşlar, başka illere gideceklerini ifade etti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri, hedeflerinin il merkezinde yıkım kararı alınan bütün binaları kısa sürede yıkmak olduğunu belirtti.