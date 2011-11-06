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Yaşam

Depremzedeler bayram namazını çadır mescitlerde kıldı VAN (A.A)

06 Kasım 2011 11:35

-Depremzedeler bayram namazını çadır mescitlerde kıldı VAN (A.A) - 06.11.2011 - Erciş'teki depremzedeler bayram namazını Türk Kızılayı'nın kurduğu çadır mescitler ile depremde hasar görmeyen camilerde kıldı. Çok sayıda binanın yıkıldığı ilçe merkezindeki az hasarlı camiler ile Türk Kızılayı tarafından kurulan çadır mescitlerde bayram namazını kılan depremzedeler, namaz sonrası bayramlaştılar. Depremden sonra ilçede görev yapan arama kurtarma ekipleri de depremzedelerle bayramlaşırken, bir çok kişi çabaları nedeniyle ekip üyelerine teşekkür etti. Türk Kızılayı ekipleri de mescit ve cami çıkışlarında depremzedelere şeker ve lokum ikram etti.  Bu arada Erciş'e gelen Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir ve Siirt Belediye Başkanı Selim Sadak da bayram namazını çadır mescitte kılarak, depremzedelerin bayramını kutladı. Baydemir, mescit çıkışında yaptığı açıklamada, bayramın ülkenin bütün insanlarının kucaklaşmasına, barışmasına ve ortak paydalarla buluşmasına vesile olmasını dilediğini belirterek, ''Bayramın kardeş kavgasının son bulmasına vesile olmasını temenni ediyorum. İnşallah gün gelecek yurdumun insanları, Kürdü ile Türkü ile kucaklaşma imkanına sahip olacak. Bunun için hep beraber çaba sarf etmeliyiz'' dedi.

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