-DEPREMZEDELER "AHIRLI, TANDIRLI EV" İSTİYORLAR ANKARA (A.A) - 30.11.2010 - Ankara'nın Bala ilçesinde 3 yıl önce meydana gelen depremde evleri hasar görenler için yapılan afet konutlarını beğenmeyen hak sahipleri, evleri ''ahırı ve tandırı olmadığı için'' almak istemiyor. Bala'da 2007 yılının Aralık ayında meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki depremin ardından yapımına başlanan afet konutları hala tamamlanamadı. TOKİ tarafından yaptırılan 741 konut ile ''kendi evini yapana yardım'' yöntemiyle yapılan 23 evin yapımı, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda yürütülürken, inşaat çalışmaları ilçedeki yaklaşık 40 yerleşim bölgesinde devam ediyor. Depremin ardından evleri yıkılan ve ağır hasar gören kimi aileler o günden beri barınaklarda yaşam mücadelesi verirken, kimileri de hasarlı evlerini kendi imkanlarıyla onararak oturuyor. Yapılan evleri güzel bulduklarını ancak yaşadıkları yer ve yaptıkları iş nedeniyle evlerinin önünde tandır ve ahıra ihtiyaç duyduklarını belirten bir çok depremzede, evlerin kendi istekleri dışında inşa edildiğini öne sürerek, haklarından vazgeçmek istediklerini bildirdi. Depremde evi yıkılan ve 3 yıldır ailesiyle birlikte barınakta yaşayan Sabahattin Ahat, özellikle kış aylarında çok zorluk çektiklerini ve tüm aile bireylerinin zor şartlar nedeniyle hasta olduğunu söyledi. Ahat, konutların ihtiyaçlarını da karşılamayacak şekilde yapıldığını öne sürerek, ''Biz köylü insanız. Evler güzel ama bizim hiçbir işimize yaramaz. Ayrıca evlerin 70-80 bin lira olacağını söylüyorlar. Ben nasıl ödeyim bu parayı? Evi almazsak da ceza ödeyecekmişiz. Benim işime yaramayan evi almadığım için neden ceza ödemek zorunda kalayım? Şimdi yıkılan evimin yerine yeni ev yapıyorum. Umarım onu da 'depreme dayanıklı değil' diyerek yıkmazlar'' diye konuştu. Konutların büyük bölümünün inşa edildiği Afşar beldesinin Belediye Başkanı Müslüm Coşan ise konutların tamamlanması gereken süre içinde bitirilmediğini vurgulayarak, bu nedenle halkın mağdur edildiğini söyledi. Afet konutlarının halkın talepleri doğrultusunda yapılmadığını da öne süren Coşan, şunları kaydetti: ''Her ne kadar belde olsak da burada yaşayan vatandaşın bir çoğu tarım ve hayvancılıkla uğraşıyor. Depremden önce bu kişilerin evlerinin önünde tandırları, altında ahırları vardı. Şimdi burada yapılan evler çok güzel oldu ama vatandaşın ihtiyacını karşılamadıktan sonra ne kadar güzel olduğunun ne önemi var? Depremden zarar gören ve yaptırılan konutlarda hak sahibi olan bir çok kişi burada oturmak istemiyor. Burada oturması halinde ekmeğini nerede pişirecek, hayvanını nereye bağlayacak? Konutların bu kadar geciktiğinden mi şikayet edelim yoksa ihtiyacı karşılamadığından mı bilemedik. Sonuç olarak Afşarlı, bu konuda mağdur edilmiştir.'' -BALA BELEDİYE BAŞKANI GÜRBÜZ: ''KISKANILACAK PROJE''- Bala Belediye Başkanı İbrahim Gürbüz ise vatandaşın tepkisini abartılı bulduğunu dile getirerek, özellikle Afşar'da yapılan konutların ''kıskanılacak bir proje'' olduğunu söyledi. Gürbüz, konutların gecikmesinin resmi işlemlerden kaynaklandığını, bunda evlerin yeri konusundaki vatandaşların yaptığı itirazların da etkili olduğunu savundu. Ankara Valiliğinin, depremden zarar gören vatandaşlara bir çok yardım yaptığını anlatan Gürbüz, ''Devlet, buradaki vatandaşlarımızın mağdur olmaması için elinden geleni yapmıştır. Yapılan evler de çok iyi oldu. Hatta konutlar o kadar güzel ki kıskanmamak elde değil. Şehirleşme yolunda Afşar'a önemli katkı sağlayacak'' diye konuştu. -AFAD: ''GECİKMENİN NEDENİ VATANDAŞIN İTİRAZLARI''- Bölgedeki afet konutlarının koordinasyonu yürüten AFAD yetkilileri ise devletin bir çok imkanının 3 yıldır bölgeye sevk edildiğini, konutların bir an önce bitirilmesi için gerekli çalışmaların yapıldığını bildirdi. Konutların teslim edilmesinde yaşanan gecikmenin, vatandaşların evlerin yerleri beğenmemesi nedeniyle yaptıkları itirazlardan kaynaklandığını kaydeden yetkililer, konutların 2011 yılının Mart-Nisan aylarında teslim edilebileceğini söyledi. Bölgede toplam 764 konut projesi yürütüldüğünü ve bunun 741'inin TOKİ aracılığıyla, 23'ünün ise ''evini yapana yardım'' yöntemiyle yapıldığını anlatan yetkililer, projenin 40 civarındaki yerleşim bölgesinde yürütülmesinin de gecikmede etkisi olduğunu vurguladı. Vatandaşların, ''yapılan konutların önünde ahır ve tandır olmaması'' yönündeki itirazlarının yersiz olduğunu aktaran yetkililer, Afşar'ın bir belde olduğunu ve Hıfzıssıhha Kanunu'na göre beldelerde yerleşim yeri içinde ahır bulundurulmasının yasak olduğunu belirtti. Yetkililer, ''Bizim için can güvenliği önceliklidir. Afşar'da yaşayan vatandaşların, evlerinin altında ahıra ihtiyacı olabilir ama bizim görevimiz de onların sağlığını riske atmayacak işler yapmaktır'' dedi. Konutların değeri ve ödeme planı hakkında da vatandaşların ''eksik bilgiye'' sahip olduğunu dile getiren yetkililer, Bala merkezde yapılan konutların 51 bin lira, belde ve köylerdeki konutların ise 55 bin lira civarında hak sahiplerine teslim edileceği bilgisini verdi. Hak sahiplerinin konutlara 2 yılı ödemesiz olmak üzere 20 yıl vadeyle, eşit taksitlerle sahip olacağını anlatan yetkililer, afet konutlarının hak sahiplerinin talepleri doğrultusunda yapıldığını, bu nedenle evleri teslim almak istemeyenlerin 2 bin lira ceza ödemek zorunda kalacaklarını kaydetti.